Miguel, el propietari d'un bar que es veu obligat a tancar a Espanya: ‘Em deixen…’

A Badajoz, un negoci familiar amb més de tres dècades d'història ha estat un pilar en la vida quotidiana de milers de clients. El seu propietari, Miguel Martínez, ha pres una difícil decisió que afecta no només a ell, sinó a molts dels seus clients fidels. Encara que sempre ha estat conegut per la seva dedicació, les circumstàncies actuals l'han obligat a posar fi a aquesta etapa.

El tancament, que alguns consideren temporal, representa la fi d'una era per al Bar Miguel que ha marcat diverses generacions. A través d'un comunicat, Miguel va expressar el complicat de la situació, mencionant com la seva salut, ja afectada per l'estrès, l'ha deixat sense opcions viables per continuar. Aquesta decisió, sens dubte, deixa una empremta important en l'hostaleria local.

L'inici d'una carrera plena d'esforç

Miguel Martínez va començar la seva trajectòria en el món de l'hostaleria quan tenia tan sols 14 anys. Aquella primera feina va ser l'inici d'una carrera que el va portar per diversos bars emblemàtics de la ciutat. Des de l'hotel Zurbarán fins a l'Estudio 54, passant pel Pichi i el Pepe Jerez, Miguel va aprendre el valor de la dedicació, segons informa el mitjà Hoy.

Al llarg dels anys, el propietari es va guanyar la confiança dels clients, que apreciaven la seva bona feina i el seu caràcter. Amb el pas del temps, Miguel va decidir emprendre el seu propi negoci. En aquest projecte, va acompanyar la seva esposa a la cuina, creant un ambient familiar per a tots els que visitaven el Bar Miguel.

Un bar amb identitat pròpia

Després de 39 anys de treball, el Bar Miguel ha estat un punt de referència a Badajoz. El local, que va canviar d'ubicació fa 18 anys, es va fer famós per la seva variada oferta gastronòmica, que incloïa racions de peix fresc i carns ibèriques de qualitat.

Els seitons en vinagre i la fritura casolana van ser alguns dels plats que destacaven entre els clients. A més, la vinoteca cuidada i la rotació de barril garantien que sempre hi hagués una cervesa ben freda esperant.

Però el que realment diferenciava aquest bar era el seu ambient. La tradició de tractar amb respecte els clients més grans, la manca de televisió i, sobretot, la conversa amena. Els clients acudien no només pel menjar, sinó també per la calidesa humana que Miguel brindava amb cada anècdota i cada història.

Malgrat els esforços de Miguel per seguir endavant, l'estrès laboral i problemes de salut el van portar a prendre la decisió de tancar. "Em dol profundament haver d'arribar a aquest punt, però les circumstàncies actuals em deixen sense una altra opció viable", va expressar el mateix Miguel en el seu comunicat. La manca d'alternatives viables el va obligar a tancar temporalment, deixant un buit en l'hostaleria de la ciutat.

El tancament temporal d'aquest bar, que fins i tot compta amb un Solete de la Guia Repsol, marca la fi d'una etapa per a un negoci clau en la comunitat. Encara que sigui per motius de salut, els records i l'afecte que Miguel ha cultivat durant anys continuen deixant empremta en l'hostaleria de Badajoz.