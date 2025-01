Adeu a aquest famós local de Barcelona: tanca després de més de 60 anys d'història

És inevitable, els comerços, com tot a la vida, tenen un principi i un final. Alguns sobreviuen el pas del temps, altres es veuen arrossegats per factors fora del seu control. El tancament d'un local sempre deixa una sensació de nostàlgia, i quan es tracta d'un local que ha estat present per dècades, l'impacte és major.

Recentment, una papereria emblemàtica de Barcelona ha anunciat el seu tancament, i la notícia ha commogut a molts. Després de 62 anys d'història, la Papereria Buñuel de Granollers, un comerç molt estimat a la zona, dirà el seu adeu definitiu. Aquest tancament no només marca el final d'un comerç, sinó que tanca un capítol en la vida de molts.

62 anys d'història a Granollers

La Papereria Buñuel va començar la seva trajectòria el 1963, quan Dolors Buñuel va obrir el seu petit negoci al número 93 del carrer Francesc Macià, a Granollers. En els seus primers anys, es dedicava a la venda de papereria i joguines, però ràpidament es va anar adaptant a les necessitats del barri. A mesura que passava el temps, la botiga va ampliar més la seva oferta, incorporant productes com premsa diària, articles de regal, material d'oficina i, més tard, serveis de copisteria.

Durant més de sis dècades, la Papereria Buñuel es va convertir en un lloc essencial per als veïns de Granollers. Si bé al principi era un simple comerç de papereria, aviat es va transformar en un punt de trobada on els veïns podien trobar tot el que necessitaven.

L'arribada de la premsa diària va ser un dels atractius del local. Especialment als anys 70, quan el responsable del negoci, Joan Camprubí, s'encarregava d'anar a l'estació de tren per recollir els diaris. Aquest esforç va fer que el local fos popular, convertint-se en un lloc al qual la gent acudia per mantenir-se al dia amb les notícies.

El pas del temps i els canvis

Al llarg dels anys, la botiga es va anar adaptant als temps, als 90, es va renovar per complet, centrant la seva activitat en la copisteria i la venda de llibres. No obstant això, com va succeir amb altres establiments, l'arribada de la tecnologia i la popularització de les impressores a les llars va fer que la demanda d'aquests serveis disminuís. Malgrat aquest desafiament, els propietaris van mantenir el negoci en marxa el màxim temps possible, amb l'esperança que les coses canviessin.

Finalment, després de molt esforç, els actuals propietaris, fills i nora de la fundadora, han decidit tancar la botiga, segons Crònica Global. El 28 de febrer de 2025 marcarà el tancament definitiu de la Papereria Buñuel, posant fi a una etapa de més de sis dècades.

Encara que el local es buidi físicament, el llegat d'aquesta papereria perdurarà en els records d'aquells que han estat part de la seva història. La botiga va ser més que un lloc per comprar, va ser un espai on es van forjar amistats, es van compartir secrets i es va crear un sentit de comunitat.