Adeu a aquesta botiga del centre de Barcelona: tanca després de gairebé 100 anys

Una de les botigues més emblemàtiques de Barcelona tanca les portes el 31 de gener, posant fi a gairebé 100 anys d'història. Durant dècades, aquest comerç ha estat un referent a la ciutat, perquè allà els barcelonins podien trobar productes exclusius i d'alta gamma.

Ara bé, el pas del temps i els canvis en el mercat han portat els propietaris a prendre la difícil decisió de tancar la seva última botiga física a la ciutat. La perfumeria Regia, situada al Passeig de Gràcia des de la seva obertura, tanca el seu espai físic per centrar-se en la venda en línia. Aquest comiat representa el final d'una etapa en què el comerç ha estat un punt de trobada per als amants del bon perfum.

La història de Perfumeria Regia

Fundada el 1928 per Josep Giralt, Perfumeria Regia va començar la seva trajectòria al carrer Casp de Barcelona. En aquells anys, la ciutat es preparava per a l'Exposició Internacional de 1929. En definitiva, una excel·lent oportunitat perquè la botiga es posicionés com un referent.

Durant gairebé un segle, Regia va créixer i es va expandir, arribant a tenir fins a 13 establiments a Barcelona, Sant Cugat i Girona. No obstant això, en els últims anys, la botiga del Passeig de Gràcia ha estat l'última a mantenir-se oberta.

Regia està en un lloc privilegiat, envoltada d'edificis emblemàtics: la Casa Batlló de Gaudí i la Casa Lleó Morera de Domènech i Montaner. Aquest enclavament li va donar un toc encara més especial. Malgrat la competència de grans cadenes, Regia es va mantenir fidel a la seva filosofia d'oferir perfums exclusius i de qualitat.

Una selecció de luxe a l'abast dels sentits

Regia sempre ha destacat per oferir una acurada selecció de perfums de luxe: Amouage, Creed, Tom Ford, Byredo o Kilian. A més, la perfumeria també es va dedicar a promocionar perfumistes catalans com Rosendo Mateo i Santi Burgas. Aquesta combinació de marques internacionals i locals va fer de Regia un lloc únic per als amants dels perfums exclusius.

Durant anys, la botiga va ser coneguda per la seva especialització i per oferir productes sempre a l'avantguarda de la moda en cosmètica i perfums. Els seus empleats s'encarregaven d'assessorar els clients amb un tracte personalitzat i de màxima qualitat. No obstant això, la venda en línia i l'auge de les grans cadenes han fet que la botiga física ja no sigui viable.

Encara que el tancament a Barcelona marca el final d'una etapa, la botiga en línia de Regia continuarà oferint els seus productes als clients. La família Planas Giralt s'acomiada amb gratitud d'una història de gairebé 100 anys. Regia tanca, però el seu llegat es manté viu en la memòria de Barcelona i en el món digital.