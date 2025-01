Gir de 180º en aquest històric restaurant de Barcelona: ningú s'ho esperava

Barcelona és un lloc on l'antic i el modern es barregen constantment, hi ha llocs que han estat testimonis de grans moments. Alguns d'aquests llocs han hagut de passar per temps difícils, però ara un d'aquests espais, amb més de 90 anys d'història, està fent un gir. El restaurant que semblava estar tancat per sempre es prepara per reobrir les portes amb una proposta renovada.

El que semblava ser el final per a aquest restaurant és ara una nova oportunitat. Després d'anys d'incertesa, el restaurant Can Lluís es prepara per tornar a obrir amb un canvi important. El negoci es reinventa, però mantenint la seva essència, tal com ho recorden els seus antics clients.

Can Lluís torna amb una nova proposta gastronòmica

Situat al cèlebre carrer de la Cera, 49, Can Lluís va tancar les portes el 2020 després d'enfrontar una sèrie de problemes legals i financers. La situació va començar el 2014, quan es van acabar els contractes de renda antiga, i es va agreujar posteriorment el 2017, quan l'edifici va ser venut a un fons immobiliari. L'augment del lloguer de 900 a 3.000 euros va ser insostenible per a la família Rodríguez, antics propietaris.

Ferran Rodríguez i la seva esposa Júlia Ferrer, els últims propietaris, van mencionar també dels robatoris, l'ocupació i els danys al local, a una passada entrevista a Metropoli. No obstant això, un grup inversor ha decidit apostar pel seu retorn. Amb més de 92 anys d'història, Can Lluís està llest per obrir a l'estiu, segons Tot Barcelona.

El nou projecte promet mantenir l'essència del restaurant, amb una proposta de cuina catalana. La gestió estarà a càrrec d'un equip català, una cosa que consideren essencial els nous propietaris. Actualment, el local es troba en obres per restaurar elements tradicionals, com les rajoles originals, que s'estan fabricant a mida a Castelló.

Història i llegat que segueixen intactes: el restaurant com un símbol de Barcelona

Can Lluís no només ha estat un restaurant, al llarg dels anys, ha estat un punt de trobada per a personalitats de la cultura, la política i l'esport. Entre els seus clients més il·lustres es troben el cantant Peret i, per descomptat, Lionel Messi. El famós futbolista va visitar el restaurant amb només 14 anys, acompanyat pel seu agent, Josep María Minguella.

El restaurant també té una història marcada per moments difícils, el 1946, va patir un atemptat anarquista que va deixar diverses víctimes. Malgrat aquests fets dramàtics, la identitat del restaurant es manté intacta. Els nous propietaris han assegurat que el restaurant continuarà amb el seu nom, Can Lluís, així, es preservarà la tradició mentre se li dona una nova vida, adaptada als temps actuals.

Amb aquesta renovació, Can Lluís busca seguir sent un referent gastronòmic a Barcelona. El restaurant, amb la seva història i llegat, es reinventa per oferir una iniciativa fresca sense perdre la seva ànima. El futur de Can Lluís promet ser tan emocionant com el seu passat, s'espera que el restaurant atregui tant als antics clients com a un públic més jove.