Aquesta ciutat a 1 hora de Madrid celebra una Setmana Santa de somni: visita obligada

La Setmana Santa és el moment ideal per fer una escapada i descobrir destinacions amb història, tradició i bellesa arquitectònica. Entre les moltes opcions a Espanya, hi ha una ciutat que combina processons emocionants amb un fascinant llegat cultural. Als seus carrers es respira un ambient especial, on la devoció, la música i l'art s'uneixen per oferir una experiència inoblidable.

A més de la seva riquesa patrimonial, Alcalá de Henares destaca pel seu ambient acollidor i la seva excel·lent gastronomia. Durant aquests dies, les seves places i edificis històrics es converteixen en l'escenari d'una celebració que atrau milers de visitants.

Una Setmana Santa amb història

La Setmana Santa d'Alcalá de Henares és una de les més destacades de la Comunitat de Madrid i ha estat declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. La seva tradició es remunta al segle XVI, quan les primeres confraries van començar a organitzar processons. Avui dia, onze germandats recorren el centre històric amb passos impressionants, acompanyats per bandes de música i natzarens que omplen els carrers d'emoció.

Un dels moments més esperats és la processó de La Borriquilla el Diumenge de Rams, que marca l'inici de la Setmana Santa alcalaïna. També destaca el recorregut del Crist de les Penyes, que travessa el Col·legi Major de San Ildefonso en un ambient de recolliment. La Matinada del Divendres Sant és un altre dels punts àlgids, amb la processó del Crist Jacent, on el silenci només es trenca amb el so dels tambors.

A més de les processons, hi ha altres actes que enriqueixen la celebració, com concerts de música sacra i exposicions d'art religiós. La Catedral Magistral d'Alcalá és un dels centres neuràlgics de la Setmana Santa, acollint misses i esdeveniments litúrgics. També és el moment perfecte per provar dolços típics com els Penitents, un fullat farcit de crema d'ametlles i cobert de xocolata.

Què veure a Alcalá de Henares

Alcalá de Henares és una ciutat amb més de 200.000 habitants i un impressionant llegat històric. Situada a uns 30 quilòmetres de Madrid, el seu nucli antic és Patrimoni de la Humanitat i compta amb nombrosos racons de gran interès.

Entre els seus imprescindibles destaca la Universidad de Alcalá, fundada el 1499 i considerada una de les més importants d'Espanya. El seu pati renaixentista i el seu Paraninf, on es lliura el "Premio Cervantes", són parades obligatòries.

La Calle Mayor és un altre dels grans atractius, amb els seus porxos i edificis històrics que recorden el passat medieval de la ciutat. En ella es troba la Casa Natal de Miguel de Cervantes, un museu que recrea la vida al Segle d'Or. També val la pena visitar el Palacio Arquebisbal, antiga residència dels bisbes de Toledo, i la Plaza de San Diego, on es pot gaudir del seu ambient universitari.

Per als amants de la natura, el Parque O'Donnell i la riba del riu Henares ofereixen un espai ideal per passejar i desconnectar. A més, la ciutat compta amb una variada oferta gastronòmica, destacant plats com les molles, el xai rostit i les rosquilles d'Alcalá. Així que si estàs pensant a fer una escapada aquesta Setmana Santa, les processons d'Alcalá de Henares no et decebran.