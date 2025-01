Confirmat: L'emblemàtic monument de Barcelona que pots visitar gratis al febrer

Barcelona mai deixa de sorprendre aquells que la visiten, i si ets un amant de l'arquitectura, aquest febrer podràs viure una experiència única. En una ciutat on els monuments es compten per milers, n'hi ha un que destaca per sobre de tots i que, durant uns pocs dies, oferirà una visita completament gratuïta. És el moment perfecte per submergir-se en la història i l'art de Barcelona, sense cap cost.

Si estaves esperant una oportunitat per conèixer més de prop una de les joies de la ciutat, aquest serà el moment adequat. T'imagines entrar en un dels monuments més famosos de Barcelona sense haver de pagar entrada? Doncs ara pots fer-ho.

Sorteig per gaudir de la Sagrada Família de forma gratuïta

La Sagrada Família, el temple més visitat d'Espanya i l'església més visitada d'Europa, obrirà les portes sense cap cost els propers 8 i 9 de febrer de 2025. La Basílica ha llançat un sorteig en el qual es repartiran 8.500 entrades gratuïtes entre els participants. Aquestes entrades no només et donaran accés a l'església, sinó també al museu i a les escoles del temple.

Per participar, només necessites omplir un senzill formulari disponible a la pàgina web oficial de la Sagrada Família i a les seves xarxes socials. El termini per inscriure's va començar el 28 de gener i finalitzarà el 2 de febrer. El 3 de febrer es realitzarà el sorteig i, si ets un dels afortunats, podràs gaudir d'aquest monument que fa més de 140 anys que està en construcció.

Una de les grans novetats d'aquest sorteig és l'accés al museu recentment remodelat, que alberga l'exposició Antoni Gaudí, Humanisme i espiritualitat. Aquesta mostra ofereix una visió propera de la vida i l'obra de Gaudí, amb materials inèdits que permeten conèixer millor l'arquitecte. L'exposició està dedicada a la seva figura, explorant la seva visió humanista i el seu profund vincle amb l'espiritualitat que va marcar la seva carrera.

A més de l'exposició, els visitants tindran l'oportunitat de recórrer les escoles de la Sagrada Família. Aquests edificis van ser dissenyats per Gaudí per albergar els treballadors del temple i les seves famílies, i avui dia conserven el mateix aire original que els va donar l'arquitecte. L'accés a aquestes àrees serà exclusiu per als guanyadors del sorteig, cosa que dona encara més valor a aquesta experiència a Barcelona.

Una obra mestra que segueix creixent

La Sagrada Família és famosa no només per la seva arquitectura, sinó també per la seva simbologia i el disseny de Gaudí. El temple ha estat una obra en procés durant més d'un segle, i encara que Gaudí no la va veure acabada, el seu llegat segueix viu i present. Les tres façanes —la del Naixement, la de la Passió i la de la Glòria— narren diferents etapes de la vida de Jesús.

Aquest monument no només és un dels símbols de Barcelona, sinó que, quan s'acabi, serà l'església cristiana més alta del món, assolint els 172,5 metres. La torre central, dedicada a Jesús, serà la més alta de totes les que componen el temple.

Aquesta és una oportunitat única per gaudir d'un dels monuments més emblemàtics sense gastar un cèntim. Si t'apassiona l'arquitectura, la història i l'art, no deixis passar aquesta ocasió. Recorda que tens fins al 2 de febrer per participar en el sorteig.