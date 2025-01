Adeu a aquest famós restaurant de Barcelona: va ser pioner i ha tancat per sempre

El tancament de restaurants mítics a Barcelona s'està convertint en una notícia habitual. Després de dècades de treball i referència, un dels locals més coneguts del barri del Raval diu adeu. I ho farà per sempre, després d'haver marcat una tendència en el món de la restauració de la ciutat comtal.

Es tracta de L'Hortet, un restaurant que marca la fi d'una era per a un espai que va ser pioner en l'oferta de cuina vegetariana a la ciutat des de 1990. Odina i Sonia Martí, les germanes responsables del restaurant, van anunciar que el 23 de gener seria el seu últim dia. No va ser un dia fàcil, però sí bonic, ja que es van dedicar a acomiadar-se dels clients que han acompanyat la seva trajectòria.

El restaurant, amb el seu menú diari escrit en pissarres, les seves racions generoses i les seves opcions veganes, vegetarianes i sense gluten, s'havien convertit en un referent a Barcelona. I no només pel seu menjar, sinó també per la seva filosofia de productes locals, salut i proximitat. La fidelitat de la seva clientela queda reflectida en anècdotes com les targetes de menjars avançades.

Un restaurant que deixa empremta a Barcelona

La decisió de tancar, segons Odina, respon a la necessitat de descansar després d'anys intensos. Tots ells agreujats per l'impacte de la pandèmia. El llegat de L'Hortet seguirà viu en mans dels nous propietaris, qui transformaran l'espai en un segon restaurant de la marca Pötstot.

L'oferta serà similar pel que fa a opcions sense gluten, veganes i sense lactosa, encara que res a veure amb l'essència de sempre. El tancament del restaurant simbolitza no només el final d'una etapa per al barri. Si no també l'evolució d'una comunitat que, gràcies a pioneres com Odina i Sonia, va abraçar l'alimentació saludable com un estil de vida.

"Cuinant amb amor" ha estat un dels lemes d'aquestes dues germanes que han vist en el seu restaurant quelcom més enllà d'un negoci. El seu ànim per transmetre una nova forma d'alimentar-se es va convertir en la seva gran ambició. I, sens dubte, ho han aconseguit després de corroborar que el seu restaurant ha deixat un llegat inesborrable al barri.

Un record per sempre

Les xarxes socials del restaurant han estat actives fins a l'últim. Les imatges dels plats han estat les que més han ocupat el perfil, però l'última ha estat, indubtablement, la més especial i emotiva. En ella es pot llegir "gràcies" en diversos idiomes.

Així mateix, es poden veure imatges dels moments més importants del restaurant de Barcelona. Els somriures compartits amb els seus clients han estat la millor recompensa per a aquestes dues germanes. El seu sabor i record, cosa que els clients no oblidaran mai.