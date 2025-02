El preciós racó de Tarragona on viuràs un Sant Valentí de somni

Passejar per carrerons empedrats, envoltats d'història i un ambient màgic, és una experiència difícil d'igualar. Aquesta destinació és perfecta per a aquells que busquen un pla especial en parella, amb racons plens d'encant i una història llegendària. A més, el seu entorn medieval el converteix en una opció ideal per a una escapada de Sant Valentí.

Montblanc és el lloc perfecte per a una cita inoblidable. La vila, amb el seu impressionant recinte emmurallat, transporta els visitants a una altra època i ofereix un escenari de conte per celebrar l'amor. Els seus carrers empedrats, il·luminats amb una llum càlida al capvespre, conviden a perdre's en un passeig romàntic.

Un poble perfecte per a Sant Valentí

Aquest divendres, Montblanc es converteix en la destinació ideal per celebrar Sant Valentí. El seu ambient medieval, els seus carrers empedrats i les seves muralles el fan un lloc de somni per a una escapada romàntica. Aquí, la història i la màgia es barregen, creant un escenari perfecte per gaudir en parella.

Montblanc està profundament lligat a la llegenda de Sant Jordi, una història d'amor i valentia. Explica la tradició que un drac espantava el poble fins que Sant Jordi va aparèixer per salvar la jove princesa, matant la temuda bèstia amb la seva llança. De la sang del drac va brollar un roser de roses vermelles, donant origen a la tradició de regalar una rosa com a símbol d'amor.

Aquesta llegenda va donar origen a la tradició del 23 d'abril, quan a Catalunya se celebra Sant Jordi i es regalen roses com a símbol d'amor i amistat. A Montblanc, aquest esdeveniment pren encara més importància amb la Setmana Medieval. La vila s'omple de mercats, tornejos de cavallers, recreacions històriques i la representació de la lluita entre el cavaller i el drac.

El Portal de Sant Jordi compta amb una inscripció commemorativa que rememora la famosa llegenda, situant la lluita entre el cavaller i el drac en aquest mateix lloc. Aquest pont, d'origen romànic, és un dels punts més representatius del poble. La inscripció afegeix un toc especial per a aquells que desitgen connectar encara més amb la història i les tradicions locals.

Què veure a Montblanc

Montblanc és la capital de la comarca de la Conca de Barberà, a la província de Tarragona i té aproximadament 7000 habitants. El seu nucli antic està declarat conjunt històric-artístic i conserva un dels recintes emmurallats medievals més impressionants de Catalunya.

Un dels monuments més destacats de Montblanc és el seu imponent castell, situat al cim del Pla de Santa Bàrbara. Encara que es troba en ruïnes, el castell conserva l'estructura medieval i ofereix unes vistes espectaculars de la comarca de la Conca de Barberà. Durant segles, aquesta fortalesa va jugar un paper clau en la defensa del municipi, sent part d'un sistema de fortificacions que protegia la vila d'invasions.

És un lloc ple d'història, amb una arquitectura que abasta des del Palau Reial fins a les cases senyorials dels Josa i els Alenyà. Un dels edificis més emblemàtics és l'església de Santa María la Major, també coneguda com la “Catedral de la Muntanya”. La seva construcció va quedar inacabada a causa de la Pesta Negra, però encara així continua sent un dels punts més visitats de la vila.

Aquest Sant Valentí, Montblanc es presenta com una destinació perfecta per a aquells que busquen una experiència diferent. La seva història, el seu encant medieval i la seva relació amb la llegenda de Sant Jordi fan d'aquest poble un lloc únic per celebrar l'amor aquest dia.