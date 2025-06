Avís especial de BBVA a milers d'espanyols: t'ho posen en safata, no hi ha excusa

BBVA ha llançat una nova app renovada que està donant molt de què parlar a les xarxes socials. L'entitat ha volgut facilitar al màxim l'experiència dels seus clients, i ho ha comunicat amb claredat, destacant les facilitats que porta aquesta renovació.

Als seus canals oficials, BBVA ha explicat com la nova app inclou accés immediat a Bizum i targetes, més velocitat, un assistent virtual millorat i la integració d'un coach financer. Tot impulsat per intel·ligència artificial (IA), perquè no hi hagi excusa per no saber totes les seves funcions.

BBVA no deixa tirats els seus clients: resol tots els teus dubtes a un clic

L'entitat ha utilitzat els seus perfils a les xarxes socials per mostrar pas a pas les seves novetats. En un post recent han ensenyat com, en només 1,5 segons després de desbloquejar el mòbil, ja pots enviar un Bizum o consultar la targeta. I tot gràcies a un sistema més ràpid i directe.

També han explicat que el redisseny visual és radical, amb colors, tipografia i disposició nova, marcada pel lema “Molt tu, molt de BBVA”. D'això n'han parlat també a TikTok, YouTube i en campanyes de street marketing. Ho han fet insistint que aquesta app és diferent, més humana i enfocada en el client.

Fes servir el xat de l'assistent virtual Blue directament des de l'aplicació

Per aclarir qualsevol dubte sobre l'aplicació, BBVA ha posat a disposició diverses vies d'ajuda. Els seus clients poden consultar les xarxes socials, on habitualment responen a preguntes en comentaris o missatges directes.

També poden fer servir el xat de l'assistent virtual Blue directament des de l'aplicació, que ara respon en llenguatge natural i permet resoldre consultes com "On és el meu saldo?", "Com activo el mode discret?" o "Com aparto per estalviar?"

A més, el nou coach financer integrat fa suggeriments personalitzats per estalviar i controlar despeses a partir dels teus patrons d'ús. Si prefereixes altres formes de contacte, BBVA recorda que està disponible la Línia BBVA per telèfon i els gestors a oficines, per si algú necessita orientació més personalitzada.

BBVA ha treballat amb Apple Intelligence i ChatGPT

El gir espectacular de l'aplicació rau en el seu enfocament centrat en el client i en la integració d'IA. Abans era una app més tradicional, però ara BBVA aposta per una experiència totalment personalitzada. La IA adapta la interfície als teus hàbits: mostra els accessos que més utilitzes, et suggereix dreceres, et recorda pagaments habituals i anticipa rebuts per pagar.

A més, aquesta app és fins a sis vegades més ràpida en les respostes, una cosa clau per evitar esperes innecessàries. L'entitat ha treballat amb Apple Intelligence i ChatGPT per incorporar aquesta intel·ligència artificial de manera segura i eficaç.

A les xarxes socials, molts usuaris ja estan parlant de l'app: alguns la celebren per la seva rapidesa i personalització, altres es queixen de la nova interfície, més complexa al principi. Però BBVA ha respost activament a aquests comentaris, demanant que aclareixin els dubtes en comentaris, xats i també en trucades al telèfon d'atenció.