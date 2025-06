Bones notícies al BBVA: milers de clients aplaudeixen amb força l’últim, fins al 2029

En la seva reunió interna amb empleats i clients, BBVA ha presentat la seva nova etapa sota el lema “Go Further”. Aquest ambiciós pla estratègic 2025-2029 ha generat un clam d’entusiasme entre milers de clients i empleats, que han aplaudit amb força les novetats i la visió de futur.

La reunió principal va tenir lloc el febrer de 2025, i va ser l’escenari on BBVA va desvetllar les seves sis prioritats estratègiques. Entre aquestes, hi figuren l’impuls de la salut financera dels clients, el creixement rendible, l’excel·lència operativa i, especialment, l’ús intensiu de les dades, la tecnologia i la intel·ligència artificial.

BBVA es vesteix de gala: els seus clients estan més que satisfets

L’equip d’empleats va viure l’esdeveniment de manera molt entusiasta, lloant la claredat del camí i l’energia renovada. El lema reflecteix el desig d’anar més enllà en cada aspecte: ser millors com a banc, acompanyar els clients, aprofitar les oportunitats i ajudar els empleats.

Es tracta de posar la gent al centre i accelerar la innovació, especialment en sostenibilitat i experiència digital. Un dels èxits més celebrats va ser l’anunci d’un nou objectiu de 700.000 milions d’euros en negoci sostenible fins al 2029. Aquesta xifra duplica amb escreix l’objectiu previ (300.000 milions) i l’assoleix en un període més curt.

BBVA celebra tot el que ha aconseguit: un 55% més que l’any anterior

A més, BBVA ja ha mobilitzat 29.000 milions només en el primer trimestre de 2025, un 55 % més que un any enrere. Per a clients i empleats, aquest compromís és la prova que el banc no només promet, sinó que actua per convertir la sostenibilitat en oportunitats reals.

En la trobada, també es van repassar els èxits assolits en l’etapa anterior. Digitalització accelerada, amb més del 75 % de clients actius al mòbil; l’app escollida com la millor del món; i un creixement històric de clients i transaccions. Com a valor afegit, l’índex de satisfacció neta (NPS) ha millorat 10 punts des de 2019, confirmant que l’estratègia centrada en el client està funcionant.

De cara al futur, el pla apostarà per créixer en tots els segments, potenciar el talent tecnològic (ja hi ha 20.000 empleats en perfils digitals). També, desenvolupar noves formes de treball àgils, i invertir encara més en sostenibilitat i innovació. Tot això, sota el paraigua del lema “Go Further”, que simbolitza avançar junts cap a nous horitzons.

Els clients de BBVA saben la importància del pla

Perquè veuen un banc que compleix les seves promeses. La visió de futur és clara: més tecnologia, més assessorament, més projectes verds, més oportunitats per a tothom. Els clients saben que disposaran de millors eines, serveis personalitzats i suport real en la seva vida diària.

Els empleats també celebren aquesta nova etapa. Veuen un banc que els ofereix formació constant, talent compartit i un propòsit comú. La reunió va servir per motivar tots els equips i consolidar el compromís amb el pla estratègic i el lema “Go Further”.