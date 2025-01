Aquest serà el preu del Metro de Barcelona a partir del 10 de febrer de 2025

El transport públic a Barcelona afrontarà canvis importants aquest any. Les tarifes dels bitllets canviaran de manera significativa a partir del pròxim mes de febrer. Una notícia especialment rellevant per als que usen el metro i l'autobús amb regularitat.

Aquest canvi està directament relacionat amb la fi d'algunes bonificacions que, fins ara, s'anaven aplicant. Encara que algunes ajudes es mantindran, el cert és que les tarifes augmentaran sensiblement. Un autèntic gerro d'aigua freda per als que necessiten moure's diàriament per motius laborals.

Pujada en la T-usual i la T-jove

Els bitllets T-usual i T-jove, entre els més populars de l'Àrea Metropolitana, experimentaran un increment considerable. A partir del 10 de febrer, el descompte del 30% finançat pel govern espanyol desapareixerà. Deixant únicament la rebaixa del 20% aportada per la Generalitat, l'Àrea Metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona.

Això significa que la T-usual, que permet viatges il·limitats durant 30 dies, pujarà de 22 euros a 35,20 euros. Per la seva banda, la T-jove, vàlida per tres mesos per a menors de 30 anys, passarà de 44 euros a 70,40 euros. Aquests increments afectaran una gran majoria dels passatgers habituals, ja que ambdós bitllets són utilitzats pel 70% dels usuaris del transport públic a Barcelona.

D'altra banda, alguns títols no experimentaran canvis. Els bitllets com la T-casual (10 viatges), la T-dia, la T-familiar i la T-grup, que no compten amb descomptes associats, mantindran els seus preus actuals. Això podria beneficiar aquells que usen el transport de manera esporàdica.

Els nous preus d'aquest 2025

Aquest ajust coincideix amb la recent eliminació dels abonaments gratuïts de Renfe, que van deixar d'estar disponibles aquest gener de 2025. Els preus de Rodalies han tornat a les tarifes originals, cosa que afecta aquells que combinen tren i metro per als seus desplaçaments diaris. A la zona 1, les tarifes actuals són les següents:

Bitllet senzill: 2,65 euros

Anada i tornada: 5,30 euros

Bonotren (10 viatges): 11,30 euros

Abonament mensual: 28,10 euros

Abonament trimestral: 101,40 euros

En definitiva, un encariment que recorda l'escenari tarifari previ a les bonificacions extraordinàries. En aquest sentit, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) justifica el manteniment del descompte del 20% per alleujar en certa manera les pujades. No obstant això, molts usuaris consideren que aquest esforç és insuficient, davant l'increment general de preus.

Sigui com sigui, el cert és que, a partir de febrer, molts passatgers hauran d'abonar un preu més alt per poder viatjar. En xifres, parlem de milions de viatgers que, per motius molt diversos, opten pel transport públic. Caldrà seguir molt de prop l'impacte de les pujades i en l'evolució dels preus en els pròxims mesos.