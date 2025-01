Aquests són els 4 supermercats que busquen treballadors sense experiència a Barcelona

El mes de gener pot ser un moment perfecte per a fer un gir a la teva vida professional. Molts aprofiten aquest primer mes de l'any per buscar noves oportunitats laborals. No només des d'un punt de vista personal, sinó també per millorar les seves perspectives econòmiques.

Encara que trobar feina pot semblar desafiant, hi ha sectors on les possibilitats són més grans. Un d'aquests sectors és el de l'alimentació, especialment els supermercats. A Barcelona, diverses cadenes de supermercats busquen empleats, i moltes d'aquestes ofertes no requereixen experiència prèvia.

Ofertes destacades a Barcelona

Mercadona lidera les ofertes amb una vacant per a personal de supermercat a Mataró. Aquest lloc inclou contracte indefinit, jornada completa de 40 hores setmanals i un salari brut de 1.553 euros, amb possibilitat d'arribar a 2.102 euros. A més, no és necessari tenir experiència prèvia ni requisits mínims, cosa que el fa accessible per a aquells que busquen la seva primera feina.

Condis també ofereix diverses oportunitats, a Montcada, necessiten peixaters/es amb contracte indefinit i jornada completa. Els requisits inclouen tenir l'ESO i un any d'experiència com a mínim, el salari és de 17.000 euros bruts a l'any. Així mateix, busquen caixers/es i reposadors/es a Moià i Bigues i Riells, amb contracte indefinit i jornada completa, s'exigeix l'ESO i un any d'experiència, no indiquen el salari.

En el cas de Keisy, aquesta cadena busca personal per a les seccions de carnisseria i xarcuteria a Barcelona. L'oferta inclou contracte indefinit, jornada completa i un salari brut mensual que oscil·la entre 1.600 i 2.000 euros. Tanmateix, es requereix l'ESO i una experiència d'almenys dos anys en el sector.

Finalment, Aldi té una vacant per a caixers/es i reposadors/es a Esparreguera, també amb contracte indefinit i jornada completa de 36 hores setmanals. Igual que en les ofertes de Condis, és necessari comptar amb l'ESO i experiència prèvia d'un any.

Empreses que aposten per l'ocupació estable

A més de Barcelona, aquests supermercats tenen vacants en ciutats com Lleida, Girona i Tarragona. Mercadona ofereix vacants a Lleida per a personal de supermercat i repartidors. El lloc inclou un salari inicial de 1.553 euros bruts mensuals, amb la possibilitat d'arribar fins a 2.102 euros gràcies al sistema de progressió salarial.

A Girona, Aldi busca caixers/es i reposadors/es a Castell-Platja d'Aro i L'Escala. Ambdós llocs ofereixen contracte indefinit a jornada parcial de 30 hores setmanals. Els requisits són tenir l'ESO i una experiència mínima d'un any, encara que el salari no ha estat especificat.

A Tarragona es necessita personal a l'Aldi de Roda de Berà, amb contracte indefinit i jornada parcial de 30 hores setmanals. El sou tampoc està especificat. Aquestes cadenes ofereixen ocupació estable amb bones condicions, ideals per a aquells que busquen feina en el sector de l'alimentació.