Aquest és el bufet més viral de Catalunya: Menjar sense parar per menys de 17 euros

Escollir un bon restaurant no sempre és fàcil, i moltes vegades ens deixem portar per recomanacions. Avui dia, la viralitat juga un paper fonamental a l'hora de disparar o baixar la popularitat d'alguns establiments. I això és el que ha passat amb un conegut bufet de Tarragona, en el qual s'han fixat els amants de la gastronomia catalana.

Es tracta d'un establiment que ofereix una experiència culinària única, amb un menú basat en productes locals i de qualitat. Es tracta del Buffet d'Altafulla, convertit en un referent per a aquells que busquen gaudir de plats tradicionals de manera il·limitada. Amb una proposta que destaca per la seva qualitat i varietat, és impossible no caure en la temptació.

El paradís dels sabors catalans a la mateixa Costa Daurada

Al Buffet d'Altafulla podràs gaudir d'una experiència gastronòmica on les carns a la brasa són les protagonistes. Preparades al moment, sobre brases de llenya d'alzina, ofereixen un sabor autèntic que et transporta directament al cor de Catalunya. A més, podràs triar entre una gran varietat de carns, perquè el teu paladar es delecti amb els millors talls, tots cuinats a l'instant.

Però no tot és carn en aquest bufet. Podràs gaudir dels deliciosos calçots, acompanyats d'una salsa casolana, un plat que no pot faltar a la taula de qualsevol amant de la cuina catalana. A més, el bufet ofereix una varietat impressionant de mariscs frescos, paelles, fideuada i especialitats mediterrànies que acompanyen a la perfecció qualsevol àpat.

Les postres tampoc es queden enrere. La crema catalana, un dels dolços més representatius de la regió, és només un dels molts menjars que pots degustar. Amb una selecció de postres casolanes, cada mos és una petita joia per als més llaminers.

Accessibilitat i preus que no pots deixar passar

Un dels grans avantatges del Buffet d'Altafulla és la seva accessibilitat. El restaurant compta amb un aparcament de 2.700 m², cosa que el converteix en una opció còmoda i pràctica per a aquells que desitgin gaudir del seu àpat sense preocupacions. A més, les instal·lacions inclouen un menjador climatitzat amb capacitat per a 250 persones, cosa que garanteix un ambient agradable i còmode en tot moment.

Quant als preus, el bufet ofereix una relació qualitat-preu immillorable, entre setmana, podràs gaudir d'aquest festí per 16,50€, i els caps de setmana, el preu ascendeix a 23€. Els més petits també tenen el seu espai amb tarifes especials, sent només 12€ per a nens de fins a 8 anys. A més, si vols menjar a casa, el seu servei de take away et regala una Coca-Cola d'1 litre amb compres de més de 16€.

Aquest establiment no només es destaca pel seu menjar i preus, sinó també pel seu compromís amb l'experiència del client. Ofereixen serveis addicionals com dutxes per a aquells que es trobin en ruta i accés directe a l'autopista AP7, facilitant encara més la visita. Situat a la carretera N-340 a Altafulla, el Buffet d'Altafulla és el lloc ideal per gaudir de la gastronomia catalana a preus molt accessibles.