Gir de 180 graus amb el títol de l'ESO: ja no serà obligatori per a això

Recentment, s'ha donat a conèixer una reforma en el sistema educatiu que està generant opinions contraposades. Aquesta nova mesura, impulsada pel Govern, proposa un canvi important que afecta directament a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). La decisió ha sorprès molta gent i ha generat tota mena d'opinions

En concret, la idea és que l'accés a alguns cicles de Formació Professional (FP) passarà a ser més flexible. En resum, es podrà accedir a aquests estudis sense necessitat d'acreditar l'ESO. La principal crítica, però, és que aquesta novetat podria afectar la qualitat de la formació i la preparació dels futurs professionals.

Les noves mesures amb la Formació Professional a Espanya

El Govern, explica ConSalud.es, ha sortit en defensa dels seus plans de no demanar l'ESO per accedir a la Formació Professional. Els interessats podran demostrar les seves competències mitjançant experiència laboral o proves d'avaluació, sense necessitat d'un títol educatiu previ. Aquest canvi afecta diversos sectors, però un dels més rellevants és l'àmbit sanitari.

Els cicles de grau mitjà sanitari, com el de Tècnic en Emergències Sanitàries o Tècnic en Farmàcia, són alguns dels més sol·licitats. No obstant això, per a molts professionals del sector, l'eliminació d'aquest requisit podria posar en risc la qualitat de la formació. La falta d'una base sòlida en àrees com química o anatomia genera dubtes sobre la preparació dels futurs tècnics per afrontar els desafiaments.

Una mesura molt controvertida

Encara que la reforma té com a objectiu facilitar l'accés a l'FP, també ha suscitat crítiques. Per a Elvira González Santos, presidenta de l'Associació Espanyola de Tècnics d'Infermeria, Emergències, Sanitaris i Sociosanitaris (AETESYS), la mesura representa un retrocés.

Segons ella, l'eliminació del títol de l'ESO debilita més una formació que ja de per si es troba per sota del que s'esperava. En la seva opinió, aquesta obertura en els requisits podria generar un nivell de preparació insuficient, especialment en àrees tan sensibles com l'atenció sanitària.

El procés per ingressar a aquests cicles d'FP, encara que més accessible, també genera incertesa. Tot i que s'estableixen fases per demostrar competències prèvies, els detalls sobre com s'avaluaran aquestes habilitats continuen sense estar clars. A més, la mesura no especifica si s'aplicaran estàndards diferents segons el cicle, cosa que podria generar disparitats en la qualitat de la formació.

Encara que el Govern busca modernitzar i fer més accessible l'FP, les crítiques assenyalen que aquesta flexibilització podria afectar la qualitat en sectors clau. La polèmica està servida i el futur de la Formació Professional dependrà de com s'implementi aquesta reforma.