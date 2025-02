Ni Barcelona ni Girona: Aquesta és la Rua de Carnaval que no et pots perdre aquest any

El Carnaval d'aquesta ciutat és una de les festivitats més esperades de l'any pels seus habitants. Amb una programació plena d'activitats, la ciutat de Lleida s'omple de música, color i diversió. Aquest esdeveniment, que se celebrarà del 27 de febrer al 5 de març, reuneix milers de persones per gaudir de desfilades, concursos i espectacles.

Aquest any, el Carnaval presenta algunes novetats, com el canvi de recorregut de la Gran Rua. En lloc de passar per la Rambla Ferran, la desfilada se celebrarà al barri de Cappont, a causa de les obres a la zona. La participació augmenta cada any, amb carrosses, comparses i activitats per a totes les edats.

Activitats destacades del Carnaval

El dijous 27 de febrer, a les 18:00 h, comença el Carnaval de Lleida amb l'arribada de Pau Pi, qui recorrerà el Centre Històric acompanyat de música i molta diversió. A les 20:00 h, se celebrarà la Tupinada Popular al Pati de les Comèdies, on els assistents podran gaudir de plats tradicionals i música. Aquesta jornada culminarà amb una festa a la plaça de la Catedral a les 23:00 h.

El divendres 28 de febrer, a les 19:00 h, es durà a terme la Marató de l'Ou a la rambla de la Doctora Castells. Una prova d'habilitat i rapidesa que atrau centenars de participants. A les 21:30 h, se celebrarà el Ball de Disfresses al Pati de les Comèdies, on es premiaran les disfresses més originals.

La gran desfilada i altres celebracions

El dissabte 1 de març és el dia principal, a les 11:30 h, se celebrarà la cercavila del Pau Pi, que recorrerà el centre de la ciutat amb música i color. A les 16:00 h, els nens podran gaudir de la Rua Infantil, mentre que a les 18:00 h tindrà lloc la Gran Rua de Carnaval. Aquesta gran desfilada recorrerà el barri de Cappont amb carrosses i comparses, mostrant la creativitat dels participants.

El diumenge 2 de març, a les 11:30 h del matí, es presentarà l'espectacle infantil “Pirates de Secà” a la plaça Sant Joan, una activitat familiar molt popular. A les 12:00 h, se celebrarà la Cursa de Llits, una divertida competició en què els participants hauran de córrer amb llits decorats. La jornada conclourà amb el Ball del Vermut a les 13:00 h a la plaça Sant Joan.

El Carnaval de Lleida finalitzarà el dimecres 5 de març amb l'Enterrament de la Sardina. A les 18:00 h, començarà aquesta desfilada fúnebre al carrer Pi i Maragall, recorrent els principals carrers del centre. La música solemne marcarà el tancament de la festivitat, acomiadant Pau Pi fins a l'any vinent.

Aquest Carnaval, que atrau milers de persones de tota la regió, promet ser una celebració inoblidable per a tots els que hi participin. Lleida, amb gairebé 140.000 habitants, s'omple d'ambient festiu i alegria durant aquests dies. La combinació d'activitats per a tots els gustos, des de desfilades fins a concursos, fa que cada edició sigui especial per a locals i visitants.