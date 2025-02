Aquesta és la famosa cadena de menjar que per fi arribarà a Catalunya: molt aviat

Catalunya es prepara per donar la benvinguda a una proposta culinària única. Ben aviat obrirà les seves portes un nou restaurant especialitzat en una experiència gastronòmica tradicional que promet sorprendre els comensals. Si busques sortir de la rutina i descobrir nous sabors, aquest local apunta a convertir-se en un referent que despertarà l’interès de molts.

Es tracta de Red Dragon Hot Pot i serà el primer de la marca a tot Catalunya. Per a la seva arribada no han escollit qualsevol lloc, sinó que s'ubicarà en una de les zones més accessibles de Tarragona, el Polígon Francolí. L'obertura del restaurant està prevista per als pròxims dies, ja que el local es troba en l'última fase dels treballs d'adequació.

Tot i que encara no s'ha confirmat una data per a la seva inauguració, el que ja és visible és la imponent façana del local. Així com els rètols que identifiquen la marca. Es tracta d'un espai de grans dimensions que comptarà amb un aparcament, i el més destacat, amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Què és el Hot Pot?

El Hot Pot és una experiència gastronòmica que convida els comensals a submergir-se en un brou bullent col·locat al centre de la taula. Els ingredients, que van des de carns i mariscs fins a verdures, bolets i fideus, són cuinats pels mateixos clients en el brou calent. Es pot triar entre diverses opcions de sabors i nivells de picant.

Aquest estil de cuina, molt popular a Àsia, està guanyant terreny a Europa. Per això Tarragona no ha volgut quedar-se enrere. Amb aquesta obertura, la ciutat reforça la seva oferta gastronòmica d'influència oriental.

Red Dragon Hot Pot ha arribat per oferir una versió única d'aquest concepte. Destacant-se pel seu ús d'espècies tradicionals, com el pebre de Sichuan, que li dona aquest toc característic de la gastronomia xinesa. A més, la cadena assegura que tots els seus ingredients són importats directament de la Xina per garantir l'autenticitat dels sabors.

Així mateix, destaquen que la seva cuina central prepara cada matí els productes, garantint frescor i qualitat en cada plat. Amb l'arribada d'aquest nou restaurant, Tarragona se suma a la tendència dels Hot Pot que ja ha conquerit moltes ciutats europees. Oferint una proposta culinària divertida i original que promet fer del menjar un moment únic de convivència.

Un nou concepte

Red Dragon Hot Pot, amb el seu concepte i productes de qualitat, es perfila com una de les grans apostes gastronòmiques per a aquest 2025. La cadena promet ser l'opció perfecta per a aquells que busquen viure una experiència gastronòmica diferent a la ciutat. “Aquesta és la famosa cadena de menjar que per fi arribarà a Catalunya: molt aviat”, anunciaven des de l'empresa.

Omplint d'expectatives els amants de la gastronomia asiàtica. Sens dubte, el nou restaurant de Tarragona serà un punt de trobada per als més curiosos i els apassionats dels sabors orientals. La festa pot començar.