És oficial: adeu a aquesta estació de tren amb gairebé 135 anys d'història a Catalunya

El servei ferroviari a Catalunya està en boca de tothom, i no precisament per coses positives. La setmana passada, amb la recuperació de la circulació de trens a les comarques de Tarragona, el caos va tornar. Les incidències, els retards i els nervis van tornar a estar a l'ordre del dia.

Però és que hi ha una altra novetat que ha canviat dràsticament el panorama en una comarca catalana en concret: el Priorat. I és que per allà hi ha una estació de tren que deixarà de donar servei per sempre. Parlem de l'estació dels Guiamets, una estació històrica que ha quedat fora de la xarxa de parades dels trens regionals.

Aquest tancament marca el final d'una etapa per al transport a la zona, on el servei ferroviari ha estat clau durant generacions. La decisió ha generat dubtes sobre el futur de l'edifici i el seu entorn. Mentre alguns comprenen la mesura, altres critiquen la falta de comunicació prèvia.

L'estació de tren dels Guiamets, tancada per sempre

Des de fa dies, els trens de la línia R15 han deixat de detenir-se a l'estació dels Guiamets. Es tracta d'un punt ferroviari inaugurat el 1891 que, al llarg dels anys, ha estat testimoni de moments clau de la història. Durant la Guerra Civil, per exemple, el túnel proper a l'edifici va albergar un tren-hospital per atendre els ferits del front de l'Ebre.

Amb el temps, però, el seu ús ha anat disminuint. Ubicada a dos quilòmetres del nucli urbà, la majoria dels viatgers han optat per traslladar-se a estacions properes com Capçanes o Marçà-Falset. I precisament la falta d'usuaris ha estat el motiu principal per al seu tancament, segons han indicat des de Renfe i la Generalitat.

La decisió ha pres per sorpresa a molts veïns, inclòs l'alcalde dels Guiamets, Jordi Soldevila. A Ràdio Falset ha reconegut que la baixa demanda feia inevitable el tancament, encara que ha expressat la seva preocupació per l'històric edifici. L'estació és un Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), i l'ajuntament vol saber com es preservarà.

Crítiques per la falta de transparència de Renfe

El tancament de l'estació no ha estat exempt de polèmica; un usuari de X ha mostrat el seu descontentament amb la forma en què s'ha gestionat la informació. En la seva publicació, va escriure enfadat: "Exposo públicament la resposta de Rodalies, que confirma que el tancament de l'estació dels Guiamets és cosa d'ells i la Generalitat. En futurs tancaments, siguin més transparents amb els usuaris.

Amb aquest missatge va adjuntar la resposta oficial de Rodalies, en la qual es confirmava que l'eliminació de la parada. En concret, justifiquen que va ser acordada amb la Generalitat a causa de la baixa demanda. Una decisió que ha generat crítiques per la falta d'informació prèvia.

Aquesta falta de comunicació també ha estat criticada per l'alcalde, que no van rebre un avís oficial abans que l'estació quedés fora de servei. És cert que, des de fa temps es parlava d'aquesta possibilitat. Però l'anunci definitiu només va arribar quan els trens van tornar a circular amb normalitat pel sud de Catalunya.

Ara, la preocupació se centra en el futur de l'edifici i el seu entorn. L'estació dels Guiamets forma part del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, i el seu manteniment és un tema clau per al municipi. Si quan encara estava en funcionament ja patia actes vandàlics, la situació podria empitjorar ara que ha quedat completament inactiva.

Amb l'eliminació d'aquesta parada, la comarca del Priorat perd un punt de connexió ferroviària. Ara, els veïns hauran de desplaçar-se a altres estacions per agafar el tren. Mentrestant, el debat sobre la conservació del patrimoni i la gestió del transport públic segueix obert.