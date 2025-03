La tradició més única de Setmana Santa és a tan sols 40 minuts de Madrid: preciosa

Durant la Setmana Santa, moltes localitats es vesteixen de gala per celebrar les seves tradicions religioses i culturals. Entre elles, destaca un petit municipi madrileny que, cada any, atrau milers de visitants per la seva gran passió i devoció. L'ambient s'omple de solemnitat, i els carrers es converteixen en l'escenari d'una representació única que no deixa indiferent a ningú.

Els habitants de Morata de Tajuña, profundament arrelats en les tradicions de la Setmana Santa, prenen part activa en cadascun dels actes organitzats durant aquests dies tan especials. Aquesta celebració és molt més que una simple processó, es tracta d'una experiència que combina fe, art i comunitat.

Morata de Tajuña: una Setmana Santa única

Un dels principals atractius de la Setmana Santa a Morata de Tajuña és, sens dubte, la seva Passió Vivient. Aquesta representació teatral, que se celebra des de 1987, ha convertit la localitat en un referent cultural i religiós de la Comunitat de Madrid. Cada Dijous Sant (17 d'abril), els carrers s'omplen d'actors locals que recreen els moments clau de la vida de Jesús, des de l'Últim Sopar fins a la Crucifixió.

Més de 400 persones participen interpretant els principals personatges bíblics, cosa que la converteix en una de les representacions més grans d'Espanya. L'escenificació té lloc en diversos punts del municipi, aprofitant el seu nucli històric com a fons natural per a l'acció.

La Passió Vivient ha estat reconeguda pel seu alt nivell artístic i, l'any 2001, va ser declarada Festa d'Interès Turístic. A més, és l'única representació d'aquest tipus a tot el país que compta amb la Benedicció Apostòlica del Papa.

La Setmana Santa no es limita només a la Passió Vivient, durant els dies previs, el poble celebra diverses processons. El Divendres de Dolors (11 d'abril), es realitza una emotiva processó de la Verge de la Soledat. El Diumenge de Rams (13 d'abril), els veïns es reuneixen a l'església parroquial per a la Benedicció de les Palmes i un Via Crucis cap a les Creus.

El Divendres Sant (18 d'abril), la Processó del Silenci és un dels moments més solemnes de la Setmana Santa. Pels seus empedrats carrers, els penitents, vestits amb túniques, porten passos com el de Jesús Natzarè i la Verge de la Soledat, mentre els tambors i cornetes marquen el pas.

La Setmana Santa culmina amb la Vetlla Pasqual a l'església parroquial i la processó de l'Encuentro el Diumenge de Resurrecció (20 d'abril). En la qual se celebren la Resurrecció de Crist i l'alegria de la festivitat.

Què veure i què fer a Morata de Tajuña

Morata de Tajuña, situada a només 40 km al sud-est de Madrid, té al voltant de 8000 habitants. Més enllà de les processons i representacions, ofereix altres atractius durant la Setmana Santa de 2025. El Museu de la Molineria és ideal per conèixer la història dels antics molins del vall del Tajuña.

També és recomanable passejar pel centre històric del poble, on es poden veure els seus carrers empedrats, la Plaça Major i l'església parroquial. A més, la gastronomia local és un altre dels encants de la localitat, especialment durant la Setmana Santa. Si vas, no pots deixar de provar els 'Pasioncitos' i 'Tentaciones', dolços típics de la temporada elaborats amb receptes tradicionals.