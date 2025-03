La Setmana Santa més emotiva de Catalunya és en aquest preciós poble de Barcelona

Ubicada a pocs quilòmetres de Barcelona, aquesta localitat catalana és una escapada perfecta per gaudir de la Setmana Santa. La seva tradició més emblemàtica és un esdeveniment teatral de gran format que atrau cada any milers de visitants. A més, el seu entorn natural i la seva gastronomia converteixen l'estada en una experiència completa.

L'ambient d'Esparreguera en aquestes dates és especial, amb carrers plens d'activitat i una oferta cultural que complementa la celebració principal. Per a qui busqui història, natura i bon menjar, aquest destí és perfecte per viure una Setmana Santa diferent.

La Passió d'Esparreguera, una de les més grans d'Europa

El gran atractiu d'Esparreguera en Setmana Santa és La Passió, una de les representacions més importants de la Passió de Crist a Europa. Aquest espectacle se celebra al Gran Teatre de La Passió, amb capacitat per a 1.800 espectadors, convertint-lo en un dels més grans de Catalunya. Més de 1.000 persones participen en l'obra, entre actors, músics, tècnics i voluntaris, creant una posada en escena de gran impacte visual i sonor.

Aquesta tradició, amb orígens al segle XVI, ha evolucionat fins a convertir-se en una obra de teatre amb 40 escenes diferents. La música, composta especialment per a l'espectacle, s'interpreta en directe amb una orquestra i un cor.

L'obra es divideix en dues parts: al matí, la vida pública de Jesús; a la tarda, la seva passió, mort i resurrecció. Per a aquells que busquen una experiència més intensa, hi ha funcions especials on l'obra es representa de forma continuada en una sola sessió.

Les funcions es realitzaran entre març i maig, amb diferents formats, la versió tradicional serà el 16, 23 i 30 de març, i el 6 d'abril, dividida en dues parts. D'altra banda, el nou format més compacte es podrà veure el 12, 18, 26 i 27 d'abril, a més de l'1 de maig. Aquest esdeveniment ha estat reconegut amb la Creu de Sant Jordi el 2012 i declarat Festa d'Interès Nacional el 1983, consolidant-se com un referent del teatre a Catalunya.

Què fer a Esparreguera en Setmana Santa

A més d'assistir a La Passió, la localitat ofereix múltiples plans per gaudir de l'escapada. La seva proximitat al Parc Natural de Montserrat permet realitzar rutes de senderisme amb vistes espectaculars. També és recomanable visitar el nucli antic i l'església de Santa Eulàlia, una joia del gòtic tardà que forma part del patrimoni local.

Durant la Setmana Santa, Esparreguera s’omple de vida amb activitats que ofereixen una experiència única. La tradició culinària inclou plats com la botifarra amb mongetes i dolços com la mona de Pasqua, molt popular en aquestes dates.

Situada a 35 km de Barcelona, Esparreguera és fàcilment accessible en cotxe per l'A-2 o en transport públic mitjançant autobusos regulars. Per a aquells que desitgin allargar la seva estada, hi ha opcions d'allotjament en hotels i cases rurals properes.