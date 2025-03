Última hora de 'Supervivientes' con la amenaza de abandono de una concursante

Rosario Mattew podría convertirse en la tercera concursante en abandonar 'Supervivientes' tras apenas tres semanas de concurso. Tras la salida de Beatriz Rico y Terelu Campos, la influencer ha manifestado que no se encuentra bien y que su intención es dejar la aventura en los Cayos Cochinos. Lo hace, además, a pocas horas de conocerse el nombre del primer expulsado definitivo de 'Supervivientes', entre los habitantes de Playa Misterio.

La noticia se conoció este sábado en 'Fiesta', donde se emitieron imágenes en las que Rosario Mattew, afectada, confesaba su deseo de regresar a casa. "Después de pensarlo mucho toda la noche y llevo toda la semana mal, siento que ya no puedo más y quiero irme a casa", declaró la concursante ante un miembro de la organización de 'Supervivientes'.

Cuando le preguntaron si estaba completamente segura de su decisión, Rosario Mattew respondió sin titubeos que sí. Ahora, la gran incógnita es si en la próxima emisión de 'Supervivientes' en 'Conexión Honduras', con Sandra Barneda, confirmará su abandono definitivo o si cambiará de opinión y decidirá seguir adelante.

| Mediaset

Recordamos que, durante la última gala de 'Supervivientes', en las nominaciones, Rosario Mattew ya mostró signos de agotamiento emocional al hablar con Jorge Javier Vázquez. "Yo estoy un poco tocadilla, no lo estoy pasando bien y siento que la experiencia me está superando un poco. Es todo un cúmulo de emociones y lo estoy llevando un poco regular con la incomunicación", expresó con evidente angustia.

El presentador intentó animarla, recordándole que la experiencia, aunque difícil, tenía también un lado positivo. "Pero eso es lo bonito, Rosario, aprovéchalo", le dijo. Sin embargo, la concursante insistió en que cada día se le hacía más difícil: "Eso me dicen mis compañeros, que me siento muy arropada por ellos, pero se me está haciendo muy muy difícil de verdad".

Recordamos que la cuarta gala de 'Supervivientes' siguió líder en audiencias sin rival al obtener un gran 22,2% y 1.446.000 espectadores. El reality de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez subió a un 28% en los espectadores de 25 a 44 años. Además, 'Supervivientes' consiguió un buen 12,9% de cuota y 1.686.000 en su express en el access prime time.