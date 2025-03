'Supervivientes' suelta el bombazo con el fichaje estrella de Terelu Campos

Terelu Campos es el fichaje estrella de esta edición de 'Supervivientes'. Tras muchas semanas de rumores, 'De Viernes' ha desvelado que la colaboradora viajará a Honduras la próxima semana para participar en el reality. Sin embargo, la clave está en que no la han confirmado como concursante, por lo que todo apunta a que tan solo viajará como visita con alguna misión.

"Creo que no es una cuestión de valentía, es una cuestión de enajenación mental", decía Terelu Campos, que no se ha emocionado con la confirmación. "Creo que no soy muy consciente. He empezado el año 2025 con algo que me ha tenido que ocurrir en el cerebro después de tantas cosas que he hecho", añadía con humor sobre su papel en 'Supervivientes'.

De este modo, Terelu Campos ha hablado de lo que supondrá separarse de su familia: "Lo que más pena me da en el mundo es dejar aquí a mi nieto. Tengo varias semanas de trabajo a tope. El lunes fui a verlo y justo acababa de quedarse dormido y tengo un sentimiento de muchísima pena".

| Mediaset

"Voy a ganar, pero tenéis que saber muchas cosas", añadía, dejando en el aire la realidad de su participación en 'Supervivientes'. Además, tiene ganas de trabajar con su antiguo compañero: "A Jorge Javier Vázquez no le tengo muchísimo miedo después de tantos años trabajando con él"

Además, no ha tardado en entrar en directo Carmen Borrego: "Si se lo propone nos puede sorprender, porque Terelu cuando se pone, se pone. No le voy a dar consejos, más que el tiempo que estará allí es muy duro, pero es una de las cosas que más me ha ayudado a mi vida psicológicamente. Cuando eres capaz de saber que te has tirado de un helicóptero, no has comido, has dormido en una playa... A mí lo que me gustaría sería ir con ella para decirle como se hacen las pruebas, como se cuida el fuego", decía con mucho humor Carmen Borrego.

Cabe destacar que el casting de 'Supervivientes' está formado por Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew, Samya Aghbalou y Ángela Ponce. No obstante, Telecinco ya ha anunciado que no anunciará más concursantes hasta el estreno, el próximo jueves 6 de febrero, cuando se completará el casting.