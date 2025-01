Manuel Cortés es sincera i desvela la seva nova il·lusió sentimental a la casa de 'GH DÚO'

Com ja és tradició, la casa de 'GH DÚO' està sent l'escenari ideal per veure néixer noves relacions entre els seus habitants. Una de les més sonades és el triangle amorós format per José María Almoguera, Maica Benedicto i María La Jerezana, però no és l'única. També sembla que han saltat espurnes entre Manuel Cortés i Jeimy Báez, que ja parlen obertament d'agradar-se mútuament.

Així ho ha admès el fill de Raquel Bollo a la ràdio del programa. Després de ser preguntat per Óscar Landa, Manuel Cortés ha acabat confessant que Jeimy "és una persona que li agrada força". També ha afegit que li sembla "molt maca" i que no li fa por reconèixer-ho.

Per la seva banda, l'ex de Carlo Constanzia s'ha mostrat molt més recelosa d'admetre obertament els seus veritables sentiments pel jove. "He dit diverses vegades que Manuel és el noi més maco de la casa", ha acabat confessant. No obstant això, no ha volgut aclarir si de veritat li agrada i que no li agrada que la resta de concursants intenti "apretar-los".

| Mediaset

Després del moment a la ràdio, la parella ha decidit sincerar-se en una conversa privada. Lluny dels companys, Manuel Cortés ha tornat a reiterar els seus sentimentscap a la jove i s'ha mostrat obert a anar més enllà.

En aquesta mateixa conversa Jeimy ha confessat haver-se sentit cohibida per la situació que s'havia donat anteriorment. "Amb tu estic còmoda", ha assegurat, "però és una cosa que encara no hem parlat entre nosaltres, han estat ells". Sens dubte, a l'ex de Carlo Constanzia no li ha fet gràcia que la resta de concursants opini sobre la seva relació amb el jove.

Encara que ha volgut deixar-li clar que el problema no és amb ell, també admet que la situació li molesta i que li fa por acabar "pagant el pato" amb ell per les accions de la resta. Davant d'això, Manuel Cortés s'ha mostrat confós. "Em confons. No sé cap a on tirar i no vols obrir-te", li ha retret a la dominicana.