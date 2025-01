Ángel Cristo JR le da la mala noticia a Ana Herminia, que se rompe en 'GH DÚO'

La última gala de 'GH DÚO' estuvo marcada por un intenso momento protagonizado por Ana Herminia y su marido, Ángel Cristo JR.Después de una semana complicada dentro de la casa, Ana Herminia recibió un mensaje desde el plató. Aunque fueron unas palabras llenas de apoyo, también incluía una crítica directa a su comportamiento reciente.

Todo comenzó con el polémico malentendido entre Ana Herminia y Javi Mouzo, a quien acusó de "agresión" tras unas palmadas en la rodilla. Desde el plató, Ángel Cristo JR, aunque defendió a su mujer, no dudó en señalar su equivocación: "Ella reconocerá sus errores. No puedo decir que allí se distorsiona la realidad, no es justo, pero si Ana Herminia viera las imágenes, se daría cuenta de que no es como cree".

"Has cometido un error, cuando salgas fuera lo verás. Pasa página, fuera estaré para lo bueno y para lo malo", eran las palabras de Ángel Cristo JR que entraban en 'GH DÚO'. Sin embargo, Ana Herminia se rompía y acudía al confesionario para anunciar, de nuevo, su abandono voluntario.

| Mediaset

"Es mi vida entera, es lo que más quiero. Sabía que a él esta parte, por todo lo que hemos vivido y cómo se entendió, no le iba a gustar, pero él también sabe de algo que me pasó y que no me gusta que me invadan y me toquen así en el momento y la situación en la que estaba, no lo puedo hablar aquí. Lo hablaré con mi marido en casa", reaccionó.

De este modo, Ángel Cristo JR tuvo la oportunidad de dirigirse nuevamente a Ana Herminia para tranquilizarla y animarla. "Lo estás haciendo fenomenal, das vida a la casa, eres un pilar fundamental, lo estás haciendo súper bien. Sigue haciendo las cosas y no te quedes con lo que te he dicho, no le des más vueltas. Las niñas están fenomenal, todo lo que te preocupaba mío ha salido bien, tienes todo mi apoyo y mi comprensión, no te juzgo por nada, sabes que te amo", dijo.

Conmovida por las palabras de su marido, Ana Herminia respondió agradecida, reafirmando el vínculo entre ambos. "Te amo, mi amor, gracias de verdad", dijo, antes de volver a la casa de 'GH DÚO'.