Borja no se corta y desvela el estado de su relación con Ana Solma en 'Supervivientes'

Al parecer, Laura Cuevas no ha sido la única que ha puesto en duda su relación durante su paso por Honduras. A pesar de los rumores que le han acompañado desde el inicio de su aventura en 'Supervivientes', Borja González todavía no se había pronunciado. Por primera vez, el concurso ha confesado la mala racha que ha pasado con Ana Solma, su pareja y madre de su primer hijo.

Recordamos que Borja González y Ana Solma emocionaron al público con su paso por 'La Isla de las Tentanciones'. Tras un complicado paso por el reality de Sandra Barneda, la pareja confesó estar más enamorados que nunca y decidieron salir juntos. Unos meses después, en el reencuentro, la influencer volvía a sorprender a todos revelando que estaba embarazada.

Sin embargo, ha sido en 'Supervivientes' donde el concursante ha confesado el estado de su relación con Ana Solma. Durante una de las mañanas en Honduras, Borja se abría a sus compañeros y les contaba que su relación no estaba pasando por un buen momento.

"La relación se había resentido por el trabajo, el bebé...", contaba el joven, visiblemente emocionado. El concursante listaba algunos de los problemas que habían hecho que su relación de pareja se resintiera. "Un hijo separa más que une; no duermes, eso hace que discutas, dejas tus hobbies a un lado...", contaba sobre cómo había impactado la llegada del pequeño Luca.

Unos problemas que habían hecho que la pareja se planteara seriamente dejar la relación. "Antes de entrar aquí lo hablamos y nos dijimos lo que había que cambiar", ha desvelado Borja González, que reconoce tener problemas de comunicación. "Yo por no discutir me las voy callando y voy tragando hasta que un día discutimos", narraba.

Por supuesto, Jorge Javier Vázquez ha querido aprovechar el momento de la Palapa para preguntarle por sus palabras. En este momento, el concursante ha vuelto a romperse creando un tierno momento con el resto de sus compañeros. "'Supervivientes' me ha venido muy bien porque me he dado cuentas de las cosas que ambos tenemos que mejorar para que la relación vaya mejor", decía visiblemente emocionado.

"¿Qué es lo que tienes que cambiar?", le preguntaba el presentador catalán, conmovido por la actitud del joven. "Tengo que darle tiempo de calidad, dejar el móvil a un lado y centrarme en ella. También hacer más en casa, ya que ella es la que gestiona. Tenemos que cuidar la relación, somos padres, trabajamos y luego, lo último, va nuestra relación", confesaba Borja González, muy sereno.

Sin embargo, también tenía claro lo que Ana Solma debía cambiar de su comportamiento. "La comunicación. Yo no me comunico, pero ella no me habla bien", acusaba el joven. Algo con lo que su pareja, presente en plató, coincidía. "Yo la primera se lo digo bien, pero a la segunda exploto", confesaba.

Un duro momento para Ana Solma, que también se ha mostrado muy emocionada desde plató. La joven se emocionaba y aseguraba tener muchas ganas de volver a ver a Borja una vez termine el concurso.