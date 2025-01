Alexia Rivas sentencia a Ana Herminia tras sus acusaciones en 'GH DÚO'

Ana Herminia, esposa de Ángel Cristo JR, se ha convertido en el centro de una nueva controversia en 'GH DÚO'. Durante la última gala, acusó a su compañero Javier de "agresión" después de que este le colocara la mano en la pierna durante una conversación. Según Ana Herminia, el gesto le dejó la zona enrojecida, lo que incluso la llevó a considerar abandonar la casa de 'GH DÚO'.

Sin embargo, Carlos Sobera tranquilizó a Javier, afirmando que la organización del programa no había detectado ningún indicio de agresión en las imágenes revisadas. Javier agradeció este respaldo y expresó su alivio: "Yo quiero dar las gracias. No es solo lo que se dice, sino lo que quieres dar a entender. Todos tenemos una familia, también tengo una vida que me dedico al público y que mi negocio se vea perjudicado por esto, aparte de mi mujer, mi hija. Te juro que desde el dedo gordo del pie hasta la punta del pelo no tenía una parte de mi cuerpo que no temblase".

La polémica fue analizada en profundidad en el programa 'Vamos a ver', donde Alexia Rivas se mostró especialmente crítica con Ana Herminia. "Yo no me creo nada de Ana Herminia, ni su nombre, y le hace flaco favor a Ángel Cristo JR", sentenció la colaboradora.

| Mediaset

Alexia Rivas también opinó que este tipo de acusaciones perjudican tanto a Ana Herminia como a su entorno: "Ahora no me creo ni su nombre". Según la periodista, este episodio podría generar desconfianza entre el público, un aspecto que considera difícil de revertir: "El público esto no lo perdona".

Por su parte, otros colaboradores del magacín, como Antonio Rossi, señalaron que la actitud de Ana Herminia logró que la gala girara en torno a ella: "Si a ella le compensa...". No obstante, Joaquín Prat recordó que, pese a la controversia, Ana Herminia se salvó de la expulsión: "Ya veremos".

Isa Pantoja también criticó a la concursante, asegurando que, cuando vea las imágenes, se dará cuenta de que "no hay por donde cogerlo".