Se revela la causa de la muerte de Michelle Trachtenberg con tan solo 39 años

La actriz Michelle Trachtenberg falleció el pasado 26 de febrero en su apartamento de Nueva York con tan solo 39 años. Era una intérprete recordada por generaciones gracias a sus papeles en 'Buffy, cazavampiros' y 'Gossip Girl'. La causa oficial de su muerte, revelada recientemente por la oficina del Médico Forense de la ciudad, fue una complicación natural derivada de la diabetes mellitus que padecía.

La noticia, que conmocionó a fans, ha cobrado nueva dimensión tras conocerse los detalles clínicos. Según fuentes médicas, Michelle Trachtenberg enfrentaba un cuadro complejo de salud relacionado con la diabetes. Es una enfermedad crónica que altera el manejo de la glucosa en sangre y que puede derivar en graves consecuencias si no se controla adecuadamente.

Días antes de su muerte, la intérprete se había sometido a un trasplante de hígado, intervención que, de acuerdo con los primeros indicios, podría haber agravado su situación médica. No obstante, la familia de la actriz optó por no autorizar una autopsia por razones religiosas. Esta decisión fue respetada por el forense, dado que no existía evidencia de una muerte violenta ni sospecha de criminalidad.

Sin embargo, los análisis toxicológicos realizados posteriormente sí permitieron identificar la causa del fallecimiento, sin necesidad de intervención quirúrgica. Michelle Trachtenberg murió por complicaciones derivadas de la diabetes mellitus.

Durante los meses previos a su muerte, surgieron rumores en redes sociales sobre su estado de salud y su aspecto físico. La actriz, visiblemente más delgada en sus últimas apariciones públicas, respondió con contundencia a los comentarios malintencionados: "Dato curioso: esta es mi cara. No tengo desnutrición ni problemas ¿Por qué tanto odio?".

Con una carrera que comenzó a los cinco años, Michelle Trachtenberg deja tras de sí un legado importante en la ficción televisiva. Aunque su debut se dio en 'Ley y Orden', fue su papel como Dawn Summers en 'Buffy, cazavampiros' el que la catapultó al estrellato. Más tarde, consolidó su popularidad como Georgina Sparks en 'Gossip Girl', un personaje que retomó brevemente en el reboot de la serie grabado en 2022, su última aparición en pantalla.