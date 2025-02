Fallece la actriz Michelle Trachtenberg de 'Gossip Girl' con tan solo 39 años

La actriz estadounidense Michelle Trachtenberg, reconocida por su papel en series como 'Gossip Girl' y 'Buffy, cazavampiros', ha fallecido a los 39 años. La noticia fue reportada inicialmente por The New York Post y posteriormente confirmada por ABC News. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte, pero las autoridades no la consideran sospechosa.

De este modo, su madre la encontró sin vida en su apartamento de lujo situado en Central Park South, en Manhattan (Nueva York), alrededor de las 8:00h de la mañana. El Departamento de Policía de Nueva York informó que los agentes que acudieron a la escena hallaron a la actriz "inconsciente y sin respuesta". Por lo tanto, los equipos de emergencia certificaron su fallecimiento en el lugar.

Recientemente, Michelle Trachtenberg había pasado por una cirugía de trasplante de hígado, y algunos medios locales especulan que podrían haber surgido complicaciones tras la intervención. Aunque todo apunta a que falleció por causas naturales, será la oficina del médico forense la que determine el motivo exacto mediante una autopsia.

Durante los últimos meses, la intérprete había compartido en redes sociales varias imágenes en las que su aspecto físico despertó preocupación entre sus seguidores. Algunos comentaron que la veían "demacrada y frágil". De hecho, otros hicieron referencia a su "pérdida de peso" o llegaron a preguntar si estaba "consumiendo drogas", según señala The New York Post.

Recordamos que Michelle Trachtenberg inició su carrera desde muy joven, destacando en producciones infantiles de Nickelodeon como la serie 'The Adventures of Pete and Pete' y la película "Harriet the Spy", en los años 90. Su popularidad creció cuando en el año 2000 se unió al elenco de 'Buffy the Vampire Slayer' en su quinta temporada, y más adelante consolidó su éxito con películas como 'EuroTrip' (2004) y 'Ice Princess' (2005), convirtiéndose en un referente para las generaciones millennial y Z.

Sin embargo, uno de sus papeles más recordados fue el de Georgina Sparks en 'Gossip Girl' (2008), compartiendo pantalla con actrices como Blake Lively y Leighton Meester. Con el paso de los años, continuó trabajando en televisión, con apariciones en 'House', 'NCIS: Los Ángeles' y 'Sleepy Hollow'. Además, también retomó su papel en la secuela de 'Gossip Girl' en la plataforma Max en 2023.