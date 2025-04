Fallece con tan solo 34 años Danny Dearden, concursante de 'Factor X'

El mundo del entretenimiento lamenta profundamente la muerte de Danny Dearden. Se trata de un carismático cantante y concursante de la versión británica de 'Factor X', que ha fallecido a la edad de 34 años. La triste noticia fue divulgada por su representante, Denise Beighton, que publicó un comunicado en sus redes sociales.

Aunque no han especificado las causas específicas de su fallecimiento, este dedicó unas emotivas palabras al artista: "Me rompe el corazón despertar con la noticia de tu partida. No tengo palabras ahora mismo, descansa en paz, chico hermoso".

Este triste desenlace ocurre después de que Danny Dearden abriera en diversas ocasiones sobre los problemas de salud que había enfrentado en los últimos años. En diciembre de 2023, el cantante reveló que había estado cerca de perder la vida, gracias a la intervención del NHS, el sistema de salud británico: "Este año ha sido un poco complicado. En un momento me dijeron que probablemente no estaría aquí hoy... bueno, sí".

| Archivo

"Nos duele anunciar la triste pérdida de nuestro querido amigo y artista Danny Dearden, quien falleció en paz esta mañana tras una larga enfermedad. Danny fue una de las personas más talentosas y trabajadoras con las que hemos trabajado y dejó una gran huella en la industria, acumulando más de 30 millones de reproducciones y colaborando con grandes figuras del dance como Michael Calfan y Dario G. Descanse en paz, Danny", publicó su equipo

Recordamos que Danny Dearden saltó a la fama en 2014 tras su participación en 'Factor X', donde fue mentorizado por la ex-Spice Girl Mel B. En ese momento tan solo tenía 24 años y deslumbró con su talento, pero no logró alcanzar la final. Sin embargo, este paso por el programa le abrió las puertas para consolidarse como artista y obtener reconocimiento fuera de la televisión.

A lo largo de los años, Danny Dearden trabajó arduamente para construir su carrera musical. En 2021, firmó con Sentric Music, logrando superar los 15 millones de reproducciones en Spotify. Su éxito alcanzó nuevas alturas con la colaboración con el productor francés Michael Calfan en el tema "Could Be With You", que superó los 14 millones de reproducciones en la misma plataforma.