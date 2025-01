Hallan sin vida al actor Francisco San Martín ('Jane the Virgin') con tan solo 39 años

El actor español Francisco San Martín ha sido encontrado sin vida en su residencia de Los Ángeles a la edad de 39 años. Según informaron medios estadounidenses, la muerte ocurrió el pasado 16 de enero, aunque la noticia trascendió este lunes 20. La oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó que la causa de la muerte fue suicidio por ahorcamiento.

Nacido en la isla de Mallorca, pero criado en Montana, Francisco San Martín comenzó su trayectoria artística participando en producciones de teatro infantil. Durante su adolescencia, regresó con su familia a Madrid, donde inició su formación en interpretación. De hecho, compaginó su carrera como modelo con sus primeras apariciones en la televisión y el cine español.

Francisco San Martín alcanzó fama internacional al interpretar el papel de Darío Hernández en la popular serie estadounidense 'Days of our Lives', entre los años 2010 y 2011. Tras su salida de la serie, recuperó su personaje en 2017, apareciendo en un total de 59 episodios. Su carrera incluyó otras destacadas participaciones, como la multipremiada película "Behind the Candelabra", protagonizada por Michael Douglas y Matt Damon.

| Archivo

Además, también participó en las series 'The Bold and the Beautiful' como Mateo en 16 capítulos y la exitosa 'Jane the Virgin' como Fabian en solo 7 episodios. Cabe destacar que, pese a ser español, nunca había participado en ninguna producción nacional, siendo toda su fama en proyectos internacionales.

Tras su fallecimiento, la revista Forbes destacó el homenaje que le rindió su compañera de reparto en 'Days of our Lives', la actriz Camila Banús. A través de su perfil de Instagram, Banús escribió: "Pepe, qué puedo decirte, pero te amo y descansa en paz, amigo mío. Mi único testigo fue que Pau me cantó feliz cumpleaños en medio de un concierto en Hollywood, no lo podías creer. Te amo mucho mucho mucho; ojalá te hubiera dicho más cosas".