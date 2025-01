Fallece el actor Rory Callum Sykes con solo 32 años en los incendios en Los Ángeles

Los devastadores incendios en Los Ángeles han cobrado la vida de 16 personas, según las cifras oficiales de las autoridades estadounidenses. Uno de los nombres tristemente añadidos a esta lista es el de Rory Callum Sykes, actor australiano que falleció a los 32 años.El joven destacó en su infancia como una estrella en ascenso gracias a su papel en la serie británica "Kiddy Kapers", emitida a finales de la década de los noventa.

Su muerte ha sido profundamente trágica, ya que no pudo escapar de su cabaña en Malibú, donde terminó perdiendo la vida en medio del fuego. Así lo confirmó su madre, Shelley Sykes, también actriz: "Rory nació ciego, con parálisis cerebral y tenía dificultad para caminar. Superó muchas dificultades con cirugías y terapias para recuperar la vista y aprender a caminar. A pesar del dolor, siempre estaba entusiasmado por viajar por el mundo conmigo, desde África hasta la Antártida".

La incapacidad física de Rory Callum Sykes para moverse fue determinante en su trágico desenlace. Shelley Sykes explicó cómo las llamas consumieron su hogar, ubicado en la finca de 17 acres del estudio de televisión Mount Malibu: "Tenía su propia cabaña, decorada con los últimos dispositivos de Apple, que se incendió. No pude apagar las llamas con una manguera porque el agua fue cortada por Las Virgenes Municipal Water. ¡Incluso los 50 valientes bomberos no tuvieron agua en todo el día!".

Entrevistada por la cadena australiana 10 News First, Rory Callum Sykes relató cómo sucedieron los hechos: "Me dijo: 'Mamá, déjame'. Y ninguna madre puede abandonar a su hijo, pero tengo un brazo roto y no podía levantarlo. No podía hacerlo".

A través de las redes sociales, Shelley Sykes comunicó la trágica noticia: "Con gran tristeza debo anunciar la muerte de mi hermoso hijo Rory Callum Sykes en los incendios de Malibú ayer. Estoy totalmente destrozada. Británico, australiano y residente en Estados Unidos, un hijo maravilloso, un regalo que nació el día de mi cumpleaños y el de su abuela, el 29 de julio de 1992.

"Rory Callum Sykes fue el fundador, junto conmigo, de la organización benéfica 'Happy Charity', y era un verdadero humanitario. Se consideraba el fan número uno de Apple y Tim Cook, y lo más importante, un ávido jugador de RuneScape", añadió.

"Fue un orador inspirador muy solicitado cuando tenía solo 8 años. El libro 'Callum's Cure', publicado por primera vez por Simon & Schuster en Australia, trataba sobre su valentía", agregó Shelley. Un mensaje que concluye con un emotivo recuerdo: "Lo extrañarán muchísimo su mamá, sus pavos reales Edgee y Mickie y todos sus fans en línea alrededor del mundo".