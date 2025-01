Muere Antonia, la andaluza que popularizó 'Un resplandor y hace ¡pum!' en Canal Sur

La televisión y las redes sociales despiden a una de la protagonista de uno de los memes más memorables de los últimos años.Antonia C. C., conocida en toda España por una inolvidable intervención en un programa de Canal Sur en 2019, falleció este viernes a los 81 años. Originaria de Begíjar, un pueblo de Jaén, la mujer dejó una huella imborrable tanto en su comunidad como en quienes la conocieron a través de su espontaneidad frente a las cámaras.

Su célebre frase, pronunciada en Canal Sur al describir una tormenta que afectó a su localidad, marcó un momento viral. "Un resplandor y hace ¡pum! Ya está aquí la guerra", fue la frase que muchos siguen utilizando a día de hoy. La naturalidad y gracia con la que relató el suceso conquistaron a miles de personas, convirtiendo sus palabras en un meme que trascendió generaciones.

Sin embargo, más allá de su fama inesperada, quienes la conocieron destacan la calidad humana de Antonia. Desde el Ayuntamiento de Begíjar, el alcalde Diego Soriano expresó el gran sentir de toda la localidad: "Era una persona entrañable y era agradable con todo el mundo. Lamentamos su muerte porque era muy querida aquí", ha afirmado a Diario Jaén.

| Canal Sur

El último adiós a Antonia tuvo lugar durante la mañana del sábado 11 de enero en la iglesia de Santiago Apóstol en su localidad. Allí, familiares y vecinos se reunieron para rendir homenaje a una mujer que, con su simpatía, logró arrancar sonrisas y dejó un recuerdo imborrable.

Antonia C. C. no solo será recordada por su viralidad,sino también por la cercanía y amabilidad que siempre mostró en su comunidad. Su legado permanecerá vivo en la memoria colectiva de quienes disfrutaron de su espontaneidad y humanidad.