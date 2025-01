'Vamos a ver' avanza la última hora de la hospitalización de la hija de Anabel Pantoja

La hija de Anabel Pantoja se encuentra ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria con un pronóstico reservado. La información fue desvelada este domingo por 'Fiesta', pero, este lunes, en 'Vamos a ver' con Patricia Pardo se han desvelado nuevos detalles. Y es que, aunque los detalles sobre su estado de salud no se han hecho públicos, se sabe que la situación ha generado gran preocupación en su entorno.

"Nos espera una mañana sumamente complicada y nuestra fuerza y pensamientos están allí", expresó Patricia Pardo al abrir 'Vamos a ver', calificando el ingreso de la pequeña como una "terrorífica noticia". Según explicó, el caso ha sido inesperado y ha tomado por sorpresa tanto a la familia como a los allegados: "Esto ha sido muy repentino y nadie esperaba que pudiera suceder".

Adriana Dorronsoro, reportera desplazada al lugar, aportó más detalles sobre el contexto familiar: "Los padres no se separan de Alma. Llegaban el viernes al hospital junto a Merchi desde su casa, que está a cuarenta minutos, y la pequeña tuvo que ser lamentablemente ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva donde se encuentra en estos momentos. Estamos todos con el corazón encogido y muy pendientes de la evolución de Alma".

Además, Antonio Rossi también intervino en 'Vamos a ver', señalando la gravedad de los acontecimientos: "Las noticias ayer no eran muy halagüeñas. El primer contacto con los médicos lo tienen el miércoles, que es cuando se ven en la necesidad de llevarla a urgencias. El jueves ya se informa a la familia, pero es el viernes cuando la situación empeora de tal manera que se avisa a toda la familia y toda la familia se traslada el sábado a Gran Canaria ante la gravedad de los acontecimientos".

A pesar de la preocupación generalizada, Antonio Rossi destacó que el estado de la menor no ha registrado cambios significativos: "Ayer y hoy las circunstancias no han cambiado, no ha avanzado ni para bien ni para mal. Lo que sé ahora mismo es que a las 12 de la mañana los médicos reúnen a los padres para contarles la situación cómo está".

Además, recalcó la naturaleza inesperada de los acontecimientos: "Esto ha sido muy repentino. Lo ocurrido el miércoles no tiene nada que ver con la situación en la que estamos ahora".