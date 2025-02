Se desvela el motivo de la detención de Mónica Cervera, actriz de 'La que se avecina'

La actriz Mónica Cervera, conocida por su papel en la serie 'La que se avecina', ha sido sentenciada a once meses de prisión por el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga. La resolución judicial la responsabiliza de un intento de robo con violencia y un delito leve de lesiones.

Según la información judicial, obtenida por EFE tras su detención, el incidente tuvo lugar en febrero de 2021 en un comercio de Marbella. Mónica Cervera intentó sustraer una bolsa de cacahuetes sin pagar y, al ser confrontada por la propietaria, reaccionó de manera agresiva. En palabras del fallo, le "propinó diversos puñetazos y empujones", causándole heridas que necesitaron atención médica y la mantuvieron de baja durante siete días.

A pesar del ataque, la dueña del establecimiento decidió no exigir compensación económica. La sentencia también señala que no se han identificado "circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal" en la acusada. Aunque Mónica Cervera no asistió al juicio, durante la instrucción "reconoció plenamente los hechos", que quedaron registrados por las cámaras de seguridad del negocio.

| Mediaset

En lo que respecta al robo con violencia, el tribunal determinó que la actriz era responsable. Le impuso una pena de once meses de prisión y la suspensión del derecho al sufragio pasivo durante ese tiempo. Como parte de la condena, además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de seis euros diarios durante un mes por el delito leve de lesiones.

Este hecho ha despertado un gran interés, especialmente después de que, hace un año, revelara que Mónica Cervera vivía en la calle en Marbella. A través de sus redes sociales, explicó que pasaba las noches en un banco de un parque porque no podía permitirse alquilar una vivienda. En aquel momento, manifestó su deseo de mantenerse alejada del mundo del espectáculo: "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado".

| Mediaset

Mónica Cervera comenzó su carrera artística con formación en danza en Madrid y posteriormente en la escuela de Arte Dramático de Marbella. Su primera aparición en la pantalla fue en el cortometraje "Hongos", de Ramón Salazar. En televisión, participó en 'Manos a la obra', mientras que en cine se la recuerda por títulos como "Octavia", "Piedras", "Crimen Ferpecto" o "20 centímetros".

Con "Crimen Ferpecto" alcanzó su mayor reconocimiento profesional, siendo nominada al premio Goya como actriz revelación. No obstante, y obtuvo gran notoriedad con 'La que se avecina', como la hermana pueblerina de Amador. No obstante, tras su último proyecto en 2016, se alejó del mundo del espectáculo.