María José Campanario ficha por Antena 3 como concursante estrella de este programa

María José Campanario está lista para volver a la televisión y lo hará, de nuevo, de la mano de Antena 3. Tan solo unos meses después de reaparecer en 'Mask Singer', la mujer de Jesulín de Ubrique habría cerrado su fichaje como concursante estrella de un programa de Atresmedia. Esto supondrá su regreso a las pantallas, aunque aún queda mucho para ver su participación en pantalla.

Según ha publicado en exclusiva Algo Pasa TV, María José Campanario será la concursante estrella de la sexta temporada de 'El Desafío'. La odontóloga seguirá los pasos de Jesulín de Ubrique, que participó en la segunda edición, quedando en cuarta posición. De hecho, ya en aquella temporada, en 2022, María José Campanario se enfrentó como invitada a la prueba del escapismo acuático.

Recordamos que, durante la rueda de prensa de la presente edición, Atresmedia ya confirmó la renovación de 'El Desafío' por una sexta temporada. Además, confirmaron que las grabaciones arrancarían muy pronto. Sin embargo, para poder ver a María José Campanario en 'El Desafío' habrá que esperar casi un año, ya que su estreno está previsto para enero de 2026.

| Atresmedia

Por lo tanto, María José Campanario sigue con su buena relación con Antena 3. El pasado mes de noviembre fue desenmascarada como Oveja en 'Mask Singer': "La gente me da por fallecida o por desaparecido, que no vivo, que no tengo vida. Yo soy así, soy muy bailonga, tengo mucha marcha". Sin embargo, su participación tuvo polémica, ya que estaba prevista la participación de Belén Esteban en el guessing show de Antena 3, justamente con el traje que lució la odontóloga.

Cabe destacar que la primera entrevista que realizó María José Campanario en televisión, hace ya once años, fue de la mano de Pablo Motos en 'El Hormiguero' de Antena 3. Además, el pasado mes de septiembre, también participó como invitada, junto a Jesulín de Ubrique, en 'Emparejados' de Joaquín.

| Atresmedia

Fue en este programa, 'Emparejados', donde desveló una oferta televisiva que tuvo, previsiblemente de Telecinco: "A mí me han ofrecido más de un millón de euros", confesó, dejando a todos boquiabiertos. La odontóloga desveló que le habían propuesto la impresionante cifra de 1.200.000 euros por varias exclusivas televisivas, entrevistas e incluso por participar en un reality.

En cuanto a 'El Desafío', sigue en plena forma en el prime time de Antena 3, ya que, esta semana, firmó un 15% de share medio en la noche del viernes. Subió con respecto a la semana pasada y se situó a grandes distancias de sus competidores: +5,6 y +7,1 puntos. Presentado por Roberto Leal, fue lo más visto de la noche, promediando más de 1,4 millones de seguidores y alcanzando 3,8 millones de espectadores únicos.