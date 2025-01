Alaska habla en 'TardeAR' sobre el problema en su ojo y el por qué del parche

'TardeAR' en Telecinco ha abordado un tema de actualidad que involucró a la cantante Alaska, que se ha visto recientemente afectada por problemas de visión. Durante su participación en el programa, la cantante aclaró las dudas sobre su estado de salud. Y es que en los últimos días han circulado varias informaciones en los medios de comunicación, algunas alarmistas sobre su problema ocular.

El motivo de la preocupación es que la cantante sufrió una trombosis ocular en su ojo izquierdo. Ana Rosa Quintana no dudó en preguntar directamente a Alaska sobre su situación: "Lo de tu ojito sale en todas las redes y revistas. A mí me ha preocupado un poco, así que acláranoslo".

La cantante explicó que sigue un tratamiento con corticoides mientras los médicos investigan la causa del problema. "Estoy con vosotros todas las tardes, con los directores de las revistas de corazón, es decir, estoy continuamente con la prensa y lo saben. Hay una muy pequeña evolución, pero existe, y sigo con el tratamiento de corticoides y estamos buscando una causa", explicaba en 'TardeAR'.

Alaska detalló que los médicos aún no han determinado si el problema es por un trombo o a una subida de tensión en el ojo. Aunque admitió que todavía no hay certezas, aclaró: "Estamos analizando todo y hay un periodo en el que pueden seguir evolucionando las cosas. No voy a decir que va a evolucionar 100% porque no lo sabemos".

Ante la pregunta de si sería "tuerta", la cantante respondió sin rodeos: "Tuerta es otra cosa. No es un ojo funcional en este momento, no podría leer y veros las caritas". Además, Alaska comentó que para proteger su ojo izquierdo, utiliza un parche negro, al que también hizo referencia con humor: "Hay un ahorro en maquillaje".

A pesar de las molestias y preocupaciones, tanto Ana Rosa Quintana como Beatriz Archidona elogiaron su aspecto, destacando que "estás guapísima" incluso sin maquillar. Finalmente, la presentadora concluyó la conversación con una reflexión tranquilizadora: "Vamos a dejar que el ojo de Alaska que vaya evolucionando, estas cosas son lentas. Vamos a dejar tranquilita que evolucione y, mientras tanto, ella le sacará partido, porque es tan especial en su forma de interpretarse".