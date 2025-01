Belén Esteban reaparece y desmiente lo difundido sobre la situación de Anabel Pantoja

El delicado estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, sigue generando gran atención en los medios. Este martes 14 de enero, Belén Esteban abordó el tema en 'Ni que fuéramos', donde compartió detalles sobre su visita a Gran Canaria. Y es que la colaboradora ha reaparecido tras acompañar a su amiga en este difícil momento.

"Increíble. Yo mira que he vivido situaciones, pero cuando llegamos no me lo podía creer. Ella es verdad que tiene amigos en Canarias. Pero tengo que agradecer tanto a la gente de Canarias, a sus amigos, lo bien que se han portado con nosotros y super orgullosa de la gente que quiere a Anabel y a David", afirmó Belén Esteban, resaltando el apoyo incondicional que Anabel Pantoja y su familia han recibido.

Ante los rumores surgidos en los últimos días, Belén Esteban fue contundente: "Yo he escuchado cosas de Alexia Rivas que flipo. Todo el mundo que ha ido de familia y amigos ha ido por alguien que se llama Alma. Allí lo primordial es Alma, Anabel y su padre".

"Solo voy a decir que tanto la familia y amigos estábamos por la niña, por su madre, por su padre y por los abuelos de las dos partes. Tanto por Merchi, su pareja Fernando y a Antonio y Marina, los padres de David. Ahí todo el mundo fue a la niña", enfatizó, Belén Esteban desmintiendo cualquier tipo de conflicto entre los asistentes.

La colaboradora de 'Ni que fuéramos' también rechazó los rumores sobre tensiones entre miembros de la familia Pantoja: "No voy a contar nada de nada de si he estado con unos o con otros. No me gusta que se quiera empezar a malmeter y como que hubo alguna mala cara. No han hecho nada extraordinario, han hecho lo que tenían que hacer como cualquier familia. Y sobre todo porque mi gordi Anabel se lo merece y fundamentalmente porque la que importa es la niña".

Belén Esteban también relató cómo se enteró del ingreso hospitalario de Alma y la decisión de viajar a Gran Canaria. "¿Me dijo Belén tú sabes algo de si la niña está ingresada porque está constipada? Yo le pregunté de dónde le vino la noticia y le pido que no se toque. Y salgo del trabajo y me voy a cenar con mi marido y estando allí me llaman Merchi y Anabel. No voy a decir lo que me dicen. Llamo a mi amigo Leandro, a Susana Bicho y decidimos sacar el billete a las 0:30 de la noche, solo quedaban dos plazas", recordó.

Además, desmintió la información difundida en los medios: "Eso no es verdad, no hay una sala para Anabel y su familia. Ahí hay una sala de espera y punto, no es verdad que tengan una sala solo para ellos", aclaró con rotundidad.

Por último, Belén Esteban agradeció al programa el respeto mostrado al tratar el tema. "Ayer me sentí muy orgullosa del programa en el que trabajo, con qué respeto se trató este tema. Cosas que hay cadenas familiares, no todos los programas, que también lo han hecho muy bien, pero hay colaboradores que no tienen ni idea o cuentan cosas que no son verdad".