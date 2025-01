Telecinco despide fulminantemente a Isabel Rábago y se revela el motivo de peso

Isabel Rábago ha sido despedida de forma inesperada de Telecinco, poniendo fin a su colaboración habitual en programas de la cadena. La periodista, quien ha sido una colaboradora regular en 'Vamos a ver' con Joaquín Prat hasta hace unas semanas, se despide de la cadena tras una larga trayectoria. Lo hace tras también haber concursado en varios realities, como 'Supervivientes' y 'Secret Story'.

Según ha publicado en exclusiva El Confidencial Digital, en el listado final de los tertulianos de 2025 no aparece Isabel Rábago. La colaboradora, de forma inesperada, no logró superar el filtro y su participación ha sido descartada. Por lo tanto, Mediaset ha decidido prescindir de sus colaboraciones tras no haber superado los filtros de la directiva, aunque se desconocen las razones exactas para su despido.

Aunque esta explicación ha sido ofrecida como la causa principal de su salida, el argumento deja varias preguntas abiertas sobre los motivos que hay tras esta drástica decisión. En los últimos tiempos, se había percibido una creciente tensión entre Isabel Rábago y los colaboradores de 'Vamos a ver'. Las discrepancias ideológicas y los encontronazos con otros tertulianos, incluidos algunos con Joaquín Prat, habían sido recurrentes en los últimos meses.

| Mediaset

Además, la periodista había expresado su desacuerdo con el tratamiento mediático hacia Bárbara Rey, lo que podría haber contribuido a su distanciamiento del programa. De hecho, en una de sus últimas intervenciones, protagonizó varios enfrentamientos que obligaron a los presentadores a intervenir.

Por otro lado, Isabel Rábago, también abogada y activa en redes sociales, había dejado de participar en los programas de Telecinco antes de las fiestas navideñas, lo que generó aún más especulaciones sobre su futuro en la cadena. Su último post en Instagram, publicado poco antes de Navidad, contenía un fragmento de la canción "Los Perros" de Arde Bogotá, junto con imágenes suyas recientes en Telecinco y el mensaje: "Soltad a los perros porque me he escapado".

Esta publicación ahora ha sido interpretada por muchos como una pista de que su despido ya estaba en marcha. Por lo tanto, ahora Isabel Rábago tiene adelante un horizonte en cuanto a su futuro profesional.