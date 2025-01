El anuncio de Arturo Sancho que lo aleja inesperadamente de 'La Promesa'

Manuel, personaje de Arturo Sancho, informa a los marqueses de una decisión que los alejará de 'La Promesa' durante un tiempo. Este martes 14 de enero a las 17:30h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Rómulo le explicó a Cruz por qué no mató a Leocadia y aseguró que no se arrepentía de ello. Manuel intentó que Cruz hablase con Catalina para que no se fuese, pero esta se negó. Entonces Catalina le contó a su hermano el plan que urdió Cruz con Pelayo para quitársela de en medio.

Jana le contó a Manuel los desplantes de su madre y este decidió que se irían de luna de miel. Ante una mala contestación de Santos, Ricardo contó a Pía y Rómulo que Petra lo había contado todo. Samuel volvió del hospital y se instaló en 'La Promesa,' pero tuvo amargas palabras para María Fernández. Por fin Lope y Marcelo consiguieron abrir la puerta del pasadizo y su sorpresa ante lo que vieron fue mayúscula.

| RTVE

En audiencias, en noviembre, 'La Promesa' con un 12,7% de share y 991.000 espectadores, obtuvo nuevo máximo histórico mensual en cuota, siendo líder con una de las mayores ventajas históricas. Además, 'La Promesa' es de nuevo la serie más consumida en diferido del mes de todas las cadenas con 275.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', las palabras de Samuel son un mazazo para María Fernández, pero el sacerdote se da cuenta de que podría ser su perfecta aliada. La relación de Cruz y Alonso no mejora y el marqués empieza a preguntarse el verdadero trasfondo de que su matrimonio haya ido a pique.

Por fin, como un matrimonio feliz, viven Jana y Manuel, personajes de Ana Garcés y Arturo Sancho, respectivamente. Él informa a los marqueses de una decisión que los alejará de 'La Promesa' durante un tiempo.

El palacio aún guarda muchos secretos. Esa es la conclusión a la que llegan Santos, Vera, Teresa y Lope, después de descubrir qué hay dentro del pasadizo secreto. Ya no es ningún secreto para Santos que su madre sigue viva, pero Pía le hace ver que no todo sucedió como él piensa.