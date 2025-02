Roberto Brasero se rompe como nunca por lo que sucede con su reto en 'El Desafío'

Roberto Brasero ha vivido una de las experiencias más intensas en su paso por 'El Desafío'. El periodista se enfrentó a una de las pruebas más difíciles del programa y estuvo a punto de completarla con éxito. Sin embargo, en el último instante, la estructura sobre la que trabajaba se vino abajo, dejando un sabor agridulce en la gala.

En la última emisión de 'El Desafío', Roberto Brasero se enfrentó a escalar una torre de sillas que él mismo debía ir colocando mientras subía. No solo requería equilibrio y precisión, sino que el desafío tenía el agravante de que debía realizarlo con los ojos vendados. Con gran destreza y concentración, logró apilar siete sillas hasta que, en el momento decisivo, la torre colapsó antes de que pudiera subirse a la última silla y completar la prueba.

El impacto de la caída fue inmediato. "Ha sido un dolor tremendo", expresaron los presentes, reflejando la sensación de desilusión que se apoderó del plató. A pesar del esfuerzo de Roberto Brasero, la prueba quedó inconclusa, lo que provocó una oleada de solidaridad entre sus compañeros y el jurado.

| Atresmedia

Visiblemente afectado, el meteorólogo trató de contener la emoción mientras el público y sus compañeros le ovacionaban de pie. "Esto es 'El Desafío'. Esfuerzo, entrega y, por mucho que uno quiera, a veces las cosas no salen. Eso no le quita mérito al esfuerzo titánico que has hecho. No voy a decir que sean pocas veces porque el jurado y el público somos bastante empáticos, pero ha sido un dolor tremendo", le decía Roberto Leal a Roberto Brasero.

El propio Roberto Brasero se pronunció sobre lo ocurrido, lamentando el fallo en el último momento: "Había una cosa que nos pasaba en los entrenamientos que es que se enganchaba la hebilla, pero lo corregíamos. Arriba me he venido más para atrás y luego ha pasado que hoy me he quedado sin energías, sin hidratarme. Mal". Además, recordó con nostalgia los ensayos donde sí logró completar el reto: "He estado a punto, pero cuando lo he hecho en los entrenamientos la sensación de llegar ahí es... Me hubiera gustado hacerlo aquí".

| Atresmedia

Juan del Val expresó su frustración por el desenlace: "Es de las veces que te da rabia de verdad lo que sucede en el programa porque un poco todos estamos contigo. Te adoran tus compañeros, nosotros también, todo el público y todo el equipo... Con eso consigues que en el momento en el momento en el que se te ha caído la silla, se nos ha caído a todos a la vez. Por eso te puedo decir que lo siento muchísimo y que enhorabuena".

Por su parte, Pilar Rubio, emocionada hasta llegar a las lágrimas, también le dedicó unas palabras: "Yo creo que duele mucho porque cuando te esfuerzas tanto como lo has hecho tú... Perdona". "Es muy duro caerse y volverse a levantar y seguir con la actitud que tienes, Roberto. Para mí es como si lo hubieras hecho porque muchas veces me he visto en tu situación y estoy aprendiendo mucho de cómo lo llevas", añadió el jurado.

La dirección de 'El Desafío', conmovidos por la situación, decidió brindarle una segunda oportunidad. De este modo, Roberto Leal le propuso repetir la prueba en la última entrega del programa, una oportunidad que Roberto Brasero aceptó sin dudar.