La 1 cancela el estreno de 'La Familia de la Tele' y no confirma su nueva fecha

El fallecimiento del papa Francisco ha alterado significativamente la programación de las principales cadenas españolas, y RTVE no ha sido la excepción. La corporación pública, en cumplimiento de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno, ha reestructurado su parrilla para dar prioridad a la cobertura informativa. Es por ello que La 1 ha cancelado el esperado estreno de 'La Familia de la Tele', previsto para este martes 22 de abril.

De este modo, según ha confirmado RTVE a través de sus redes sociales, 'La Familia de la Tele' no se emitirá en los días previstos para su estreno. Sin embargo, tampoco han confirmado la fecha exacta en la que llegará el nuevo formato presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua. Teniendo en cuenta los días de luto, no sería de extrañar que el estreno sea a finales de semana, pero la decisión aún no se habría tomado.

Tampoco está claro qué ocurrirá finalmente con el desfile de carrozas de 'La Familia de la Tele'. La organización estaba prácticamente lista en Prado del Rey, con medios ya asignados y preparativos avanzados para este martes. Sin embargo, las prioridades han cambiado, y ahora la cadena debe valorar si tiene sentido mantenerlo o buscar una nueva fecha.

| RTVE

De este modo, la decisión forma parte de una estrategia editorial, en la que RTVE ha decidido centrarse en informar sobre el fallecimiento del papa durante este periodo. Ya este lunes, La 1 anuló el estreno del programa 'Mañaneros 360' para dar paso a contenidos informativos especiales, en sintonía con el clima de duelo nacional. Por lo tarde también ha cancelado la emisión de 'El Cazador' para emitir un nuevo especial y 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora se ha trasladado a la sobremesa de La 2.

Recordamos que 'La familia de la tele' se presenta como un living show inspirado en los grandes magacines tradicionales, pero con una puesta en escena y una realización completamente diferentes. Un pedacito de vida cotidiana en directo cuyo objetivo, además de informar y entretener, es ser útil al espectador. El plató, además, se presentará como un barrio, una plaza bonita con edificios.

Al frente de esta gran familia televisiva estará María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, con el apoyo de Belén Esteban como colaboradora especial. Junto a ellos, el programa contará con un amplio equipo de colaboradores formado por rostros conocidos del mundo de la televisión y el periodismo. Participarán Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Bob Pop, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos o Marta Riesco.