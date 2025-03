Primeras palabras de Ana Rosa Quintana tras el nuevo proyecto de su hijo en Mediaset

Hoy miércoles, 26 de marzo, se ha estrenado en Mitele Plus 'Mis días en la cárcel', un videopodcast que recoge el testimonio de condenados mediáticos como Rosell, Villar o Torbesobre su experiencia en prisión. Este nuevo formato está presentado por Álvaro Rojo Quintana, hijo de Ana Rosa Quintana.

El espacio está conducido por los abogados penalistas Álvaro Rojo Quintana y Juan Manuel Medina. En cada episodio, los presentadores entrevistarán a personajes públicos que compartirán en primera persona cómo fue su paso por la cárcel. "Damos voz a quienes han vivido entre rejas: Cada episodio, un nuevo invitado nos contará cómo ha sido su vida en la cárcel, qué aprendió durante ese tiempo y cómo la prisión dejó una marca en su vida".

| Mediaset

De este modo, el hijo mayor de Ana Rosa Quintana, salta por sorpresa a la televisión con este inédito proyecto. El nuevo presentador estudió Derecho Penal, Penitenciario y 'Compliance' y cuenta con su propio despacho. Cabe destacar que ya había participado en alguna ocasión como experto en 'Tardear', pero nunca se le relacionó con la presentadora. Además, sigue los pasos de su primo, Kike Quintana, que ya es un rostro habitual del programa vespertino.

Con motivo de su estreno, 'El programa de Ana Rosa' ha promocionado el viodepodcast en su sección de 'El aperitivo'. Jano Mecha ha sido el responsable de dar paso al vídeo que resume a modo de avance lo que los espectadores podrán ver.

| Mediaset

Al terminar, todas las miradas estaban puestas en Ana Rosa Quintana, que no ha tardado en pronunciarse intentando desviar el tema: "A mí no me preguntéis nada porque no sé absolutamente nada". "¿No ha ido por casa diciendo 'mamá vas a flipar'?", le ha preguntado Carlos Latre, que esta vez imitaba a Jorge Javier Vázquez.

"¿No le has dado ningún consejo?", cuestionaba un colaborador sorprendido. "Yo qué consejo le voy a dar. Yo me he enterado cuando ya estaba hecho", ha revelado tajante la presentadora. "Es un podcast de abogados, si tampoco es una cosa...", aclaraba desligándose de este nuevo espacio.

"Ahora os digo, lo voy a ver porque me aparece interesantísimo", ha agregado en un acto de apoyo a su hijo. "Debe ser durísimo perder tu identidad, perder tu libertad, no tener tu teléfono, sin poder ver a tu familia cuando quieras... Todo está dirigido, te dicen todo lo que tienes que hacer... Es que no nos podemos ni imaginar cómo se tiene que vivir eso. Pero también es verdad que son personas que han hecho algo para estar ahí, claro", sentenciaba antes de que el programa cambiara de tercio.