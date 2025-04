Preocupación por Seyran tras el último incidente sufrido en 'Una nueva vida'

Antena 3 emite este domingo 20 de abril, a las 22h, un nuevo capítulo de 'Una nueva vida'. Esta superproducción es ganadora de 14 premios internacionales y ha conquistado a la audiencia en a más de 120 países. 'Una nueva vida', que está disponible por adelantado en atresplayer, está actualmente emitiendo su tercera temporada en Turquía.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Ferit pidió matrimonio a Pelin para hacer daño a Seyran. Esta se rompió al descubrir que Ferit se iba a casar con Pelin y le buscó para preguntarle si es verdad. Tras la conversación, ambos se fueron llorando y afectados.

Suna estaba muy agobiada al pensar que su boda con Saffet estaba cerca y no dejaba de lamentarse mientras se probaba vestidos de novia, incluso llegó a perder el conocimiento. Ferit y Seyran llegaron al juzgado para acabar con su matrimonio definitivamente, porque los dos debían responder si querían divorciarse. Además, les acompañaron sus familias y los Ihsanli.

| Atresmedia

En audiencias, el pasado mes de marzo,'Una nueva vida' con un 10,1% y 1.005.000 seguidores bajó 1,7 puntos de share, siendo la tercera opción de la noche del domingo. Estuvo por encima de 'Renacer', que se quedó en un 10,4%

y 843.000.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida'?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit y Seyran se divorcian oficialmente. Al salir del juzgado, ambos prestan declaración ante los medios de comunicación y Seyran pierde el conocimiento. Ferit la coge en brazos muy preocupado, pero Halis le obliga a marcharse, ya que han acabado con su matrimonio.

Seyran se recupera en casa, pero está muy afectada porque sigue enamorada, mientras que Ferit no para de llamarla para saber si está bien. Este se desespera al no tener noticias de Seyran, así que se emborracha y sale a buscarla, desobedeciendo así las órdenes directas de su abuelo. Ferit aparece en casa de Seyran y ambos se abrazan, pero Kazim le echa al momento.

Por su parte, Suna se prepara para casarse con Saffet y ser infeliz toda su vida, mientras Abidin no quiere seguir viviendo si no puede estar con ella. Es por ello que toma la decisión más arriesgada de su vida, con tal de que sus caminos no se separen.