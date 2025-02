Jorge Fernández enmudece 'Y ahora Sonsoles' al confesar cómo vive su dura enfermedad

Jorge Fernández entró en directo este lunes, 17 de febrero, en 'Y ahora Sonsoles' para relatar cómo vive con la enfermedad de Lyme, también conocida como la enfermedad de la garrapata. El presentador contrajo esta enfermedad hace dos años, aunque la lleva padeciendo siete años, y ha asegurado que "te quita las ganas de vivir".

Es una enfermedad multifactorial que afecta al sistema endocrino, al sistema nervioso central, llega a pasar la barrera hematoencefálica y hasta afecta a las articulaciones. Una dolencia poco conocida en España y que muchos médicos llegan a diagnosticar como colon irritable o fibromialgia.

Así, el presentador de 'La ruleta de la suerte' compartió cómo le afectó la enfermedad transmitida por la picadura de una garrapata y su estado actual. Confesó que nunca sintió la picadura, lo que complicó aún más su diagnóstico: "Nunca me di cuenta de la picadura".

| Atresmedia

Jorge Fernández relató que comenzó experimentando una pérdida de peso: "Empecé a adelgazar, la gente me decía que estaba enfermo", confiesa para este programa. Perdió hasta 13 kilos y ha necesitado dos años de recuperación.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentó fue el desconocimiento por parte de los médicos: "Esa ansiedad que tiene por el no diagnóstico es lo peor" ha señalado. Además, no fue hasta años después cuando el comunicador supo realmente que sufría la enfermedad de Lyme.

| Atresmedia

"La mayoría de los médicos no tienen ni puñetera idea de lo que es un Lyme", clama el presentador. Aunque sí que es verdad que cada vez se detectan más casos en nuestro país porque la enfermedad ya es más conocida. Según apunta Jorge Fernández, esto "se escapa de la medicina tradicional". En España hay muy poca gente experta en la enfermedad.

Los síntomas más comunes son sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Además de los síntomas físicos, Jorge Fernández subrayó el fuerte desgaste emocional que sufrió durante los dos años de su recuperación. "Te quita las ganas de vivir", confesó. Para quienes sospechen de la enfermedad, el presentador de 'La ruleta de la suerte' recomienda hacerse el test Tickplex Plus. Es una de las pruebas más avanzadas, aunque advirtió que es costosa: "Es un poquito caro, pero es fundamental para saber si es verdad".

Los síntomas de esta enfermedad no dejaron fuera de combate al presentador, que siguió presentando 'La Ruleta de la Suerte': "Del plató de 'La Ruleta' no me saca nadie". Además, ha asegurado que grabó "estando hecho polvo".