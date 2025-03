Pablo Motos desmiente tajantemente unos rumores sobre su vida en 'El Hormiguero'

Como ya es costumbre, 'El Hormiguero' trata temas de rigurosa actualidad en su tertulia. En su última parte del programa, despide al invitado y Pablo Motos da paso a sus colaboradores dispuestos a mojarse expresando su opinión.

Esta semana se está discutiendo la recomendación de la Unión Europea sobre qué incluir en un kit de supervivencia en caso de guerra o desastre natural. Según una guía publicada por Bruselas, elementos esenciales como agua, alimentos básicos, medicamentos e incluso baterías deberían formar parte de nuestro pack de emergencia ante una posible crisis o conflicto.

"Hay que tener reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas sin ayuda externa", leyó el presentador para introducir la noticia antes de dar paso a sus tertulianos. "Luego están los preparacionistas, los preppers", dijo Rosa Belmonte ante la noticia: "Esos te dicen que tienes que tener una despensa aparte y un sótano o un garaje".

"Yo no pienso hacerme el kit este[...]Seguramente me equivoque, llegue el fin del mundo y yo no esté preparado para eso, pero es que a mí no me gusta el caos ni me gusta la gente que saliva cada vez que va a haber un problema", añadió Juan del Val.

| Atresmedia

Fue justo en mitad de la tertulia cuando Rubén Amón soltó una broma a Pablo Motos: "Además, Pablo, que yo sepa, tú tienes un búnker". Un comentario que no sentó muy bien al conductor de las hormigas. "No, no, ¡no me metáis en más marrones!", expresó enfadado antes de explicar la última polémica.

"Es que esta semana anda diciendo la prensa que tengo cinco casas en Murcia", reveló Pablo Motos. "¿Pero cuántas tienes?", le preguntó Juan del Val, a modo de ironía. "No, no tengo cinco casas en Murcia, no tengo un búnker", quiso zanjar el conductor de 'El Hormiguero'.

"¡Al fin te han pillado con las casas de Murcia, Pablo!", bromeó Trancas, lo que hizo estallar en risas al presentador, quien aprovechó la ocasión para hablar directamente a la audiencia. "Viendo cómo está la noche, voy a tener un pequeño detalle con el público. El que encuentre una casa en Murcia, se la regalo", dijo, provocando una gran ovación. "Olvídate de Torrevieja, de concursos y demás. La encuentras, me llamas y te la doy", añadió, cerrando con una sonrisa.