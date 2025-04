Nadie esperaba la respuesta de Chenoa al ser preguntada por dinero en 'La Revuelta'

Chenoa volvió a dejar huella este lunes 21 de abril con su visita en 'La Revuelta' de David Broncano en La 1. Aunque ya había sido invitada en su etapa anterior en Movistar Plus+, esta fue la primera vez que pisaba el plató desde su salto a la cadena pública. Una entrevista justo en plena campaña promocional de The Floor, el concurso que llega este miércoles al prime time de La 1.

La entrevista, como es habitual, cerró con el ya famoso bloque de preguntas personales que David Broncano lanza a sus invitados en 'La Revuelta'. Como era de esperar, Chenoa se enfrentó con estilo a una de las más temidas: cuánto dinero tiene ahorrado.

"La pasta me da una mala onda, me da mal fario", soltó Chenoa sin rodeos, antes de lanzar una pista que arrancó risas y suspiros entre el público. Además, supo salir al paso con su respuesta inicial: "Gano más que cuando entré en 'OT' y menos que Amancio Ortega". Un comentario que no satisfizo del todo al público presente, pero que encajó perfectamente con el tono socarrón de la charla.

| RTVE

Lo más inesperado llegó justo después, cuando Chenoa reveló su pequeño truco para llegar preparada a las preguntas del presentador. "Tengo ChatGPT y le pregunté '¿qué contestaría Chenoa a las preguntas incómodas?'", confesó entre carcajadas. La sorpresa de David Broncano fue evidente, y más aún cuando ella añadió: "Lo de Amancio Ortega lo he copiado de lo que me dijo".

El momento dio pie a las bromas de Grison y Ricardo Castella, quienes no tardaron en disparar. "Los invitados se preparan las entrevistas más que tú", le dijeron directamente a David Broncano.

Justo después llegó la famosa cuestión sobre el número de relaciones sexuales en el último mes, con la que Chenoa se mostró mucho más directa. A pesar de que, según dijo, la Semana Santa había bajado un poco la intensidad, respondió con una nota clara. "Me lo paso muy bien", y se calificó con un ocho, entre risas y aplausos.