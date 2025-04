Alberto Chicote revela ahora lo que realmente ocurrió en las Campanadas con Broncano

Alberto Chicote, habitual en las Campanadas de Antena 3 junto a Cristina Pedroche,ha hablado sobre su última experiencia al frente de esta cita. Un evento que este año contó con gran polémica provocada por su enfrentamiento con David Broncano. Una lucha que, en audiencias, culminó con una victoria para la cadena pública.

De este modo, en una entrevista en el pódcast 'Vaya Vaina', ha hablado sobre su inicio en las Campanadas en 2012: "Recibo una llamada del que era el director general de laSexta entonces, Mario López y me dice 'oye Alberto te llamo para proponerte una cosa', le digo tú dirás". Tras consultarlo con su representante y sopesar los riesgos, tomó la decisión: "¿Hay algún motivo para que le diga que no a hacer las Campanadas?".

Recordamos que, este año, durante la retransmisión, David Broncano y Lalachus saludaron desde el balcón de TVE al dúo de Antena 3. La respuesta de Atresmedia fue inmediata: un biombo para evitar que sus presentadores aparecieran en la emisión de la competencia.

| Vaya Vaina

"Nosotros estábamos ahí, nosotros tenemos un montón de espectadores. Cuando hago Campanadas siempre tengo muy presente que al otro lado de la tele hay seis millones y pico de personas que nos han elegido para vernos y que quiere que todo salga bien. No puedo romper eso porque hay alguien que nos está dando voces desde el otro balcón porque yo estoy con mi público", relataba Alberto Chicote.

"Cada uno hace lo que quiere, ahí no digo nada. Nosotros en el momento en el que nos fuimos a una publicidad, en ese momento que sé que no estoy en directo y con mi público, saludo. Buenas noches y aquí paz después gloria", añadió.

| Atresmedia

Sobre la competencia por la audiencia, que este año volvió a decantarse por TVE, Alberto Chicote asegura que no le quita el sueño. "Yo no puedo hacer nada para que la gente me vea más o me vea menos, más allá de lo que hace la cadena de las promociones o de toda esta historia", afirmó. "A mí lo único que me interesa es lo que voy a hacer yo y hacerlo lo mejor posible. Como creo que eso lo tengo más que demostrado, por eso la cadena confía por undécima vez", añadía.

"Lo único que pregunto cuando me dicen estamos fuera es preguntar si ha ido todo bien. Yo me voy al restaurante, me tomo una copa con el equipo y adiós", concluía.