Ana Luque dice lo menos pensado en 'Fiesta' sobre la relación actual de Olga Moreno

Ana Luque y Olga Moreno fueron grandes amigas en el pasado. Su relación era tan cercana que la primera defendió a la que fuese mujer de Antonio David cuando participó en 'Supervivientes'. Sin embargo, lo que parecía una amistad sólida terminó en distanciamiento y reproches, ya que incluso Olga Moreno no quiso defender a Ana Luque en la siguiente edición de 'Supervivientes'.

Desde ese momento, su relación se ha deteriorado hasta el punto de no dirigirse la palabra. Esta semana, Olga Moreno reapareció en 'De Viernes', concediendo una entrevista en la que habló sobre su relación actual con Antonio David Flores. Además, la entrevista también se centró en el momento personal que atraviesa, confesando que Agustín Etienne, que también es su representante, se ha convertido en su principal apoyo

A raíz de estas declaraciones, Ana Luque compartió su opinión en 'Fiesta': "No la veo tan enamorada de Agustín como ella quiere hacernos creer. Le iba a poner un mensaje bonito después de ver su entrevista, pero me trató tan mal aquel día en el bar que se me quitaron las ganas. Creo que ella en el fondo me echa de menos y más que yo a ella, porque yo a ella le he aportado mucho más de lo que ella a mí".

| Mediaset

Sobre el tenso episodio en un bar que marcó su distanciamiento, Ana Luque también dio explicaciones en 'Fiesta': "Fue a raíz de una intervención que yo hice hablando sobre su familia. Después de 'Supervivientes' se rompió nuestra relación".

Además, dejó claro que su trato actual es inexistente: "Ahora mismo la relación es nula, para qué nos vamos a engañar. No vivimos cerca, pero yo intento por todos los medios no coincidir con ella. Hace tiempo que no la veo porque no vivo en su zona".

Ana Luque también relató lo sucedido en su último encuentro con Olga Moreno: "Tuvimos un rifirrafe la última vez que coincidimos en un bar. Yo tengo amigos en común con ella. Ella lo que hizo fue ni siquiera hablarme y mirarme con mucho desprecio".

No obstante, pese a la ruptura de su amistad, Ana Luque admitió en 'Fiesta' que en el pasado compartieron momentos inolvidables. "En algunos aspectos de mi vida sí que la echo de menos porque nosotras hemos pasado muy buenos ratos. La veo muy hundida y ella en el fondo es buena persona", concluyó.