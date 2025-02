Movistar Plus+ arranca el rodaje de 'Yo siempre a veces', una serie sobre maternidad

Movistar Plus+ sigue apostando por la ficción original y ha arrancado el rodaje de 'Yo siempre a veces'. Se trata de una nueva ficción creada por Marta Bassols y Marta Loza y producida en colaboración con la productora Suma Content por Javier Calvo y Javier Ambrossi. El rodaje ha dado comienzo este mes de febrero en Barcelona, también licalizaciones en Berlín, y se prolongará hasta abril

La ficción, dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza, cuenta la historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona. 'Yo siempre a veces' es un retrato generacional honesto y realista sobre las dificultades para madurar en la treintena, atravesado por la precariedad y las expectativas. Una comedia dramática sin tapujos que desromantiza la idea de que tener hijos es sinónimo de madurar.

De este modo, narra la historia de Laura, que se quedó embarazada solo dos meses después de conocer a Rubén, estando muy ciega de amor y de droga. Cinco meses después de que naciera su hijo, Mario, ya se estaban separando y no precisamente de buen rollo. Un libro expedido en el registro civil dice que son una familia; sin embargo, Laura se hace cargo casi sola del niño. Lo hace con amor inmenso, fe, chispa y alegría, aunque a veces no tenga más ideas o herramientas para hacerse cargo de sí misma.

| Movistar Plus+

'Yo siempre a veces' está protagonizada por Ana Boga y David Menéndez ('Antidisturbios', 'Creatura'). Completan el reparto de la serie Paco Tous ('Los hombres de Paco'), Belén Ponce de León ('La chica de la nieve'), Marta Bassols ('La Mesías'), María de Medeiros ('Pulp Fiction') y Diane Guerrero ('Orange Is The New Black').

"'Yo siempre a veces' nace con la voluntad de crear un retrato íntimo y muy personal de la mujer contemporánea, ahondando en las dificultades que entraña criar en soledad. Para nosotras era importante contar esta historia desde una perspectiva luminosa y feminista, adentrándonos en las zonas más sombrías de Laura, la protagonista, para entender la complejidad de sus emociones", ha explicado Marta Loza.

"El proceso de escritura, creación y rodaje de 'Yo siempre a veces', como madre que cría sola, me ha llevado a rememorar los mismos abismos que atraviesa Laura. Por eso sé que, aunque tenga mucho de nosotras, esta historia es universal. Por eso sueño con que, así como existe una erótica del trabajo, podamos contribuir con la serie a inventar una erótica de los cuidados", ha añadido Marta Bassols.