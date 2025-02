Leo Harlem vuelve a Movistar Plus+ con 'Leo Talks', que ya tiene fecha de estreno

Vuelven las charlas desmotivadoras de Leo Harlem a Movistar Plus+ con el estreno de la nueva temporada de 'Leo Talks'. Será el próximo lunes 24 de febrero con ocho nuevos episodios que dan la vuelta a muchas de las cosas que pensamos. Si eres de los que te pone nervioso el campo, o de los que no puedes con los culturetas, o si en realidad te encanta ser mala persona... levántate del sofá. Leo te espera.

Recordamos que 'Leo Talks' es una parodia de las charlas TED, llevada a cabo por el humorista, con un objetivo totalmente contrario al tono positivo y motivacional que desprenden las originales. Se trata de un formato que plantea una fórmula renovada del clásico monólogo. Sobre un escenario, ante una gran pantalla y rodeado de público, Leo Harlem expone sus tesis atrevidas e impactantes encaminadas a echar por tierra muchos conceptos y realidades.

Con su peculiar forma de ver la vida, y de disfrutarla, y con la ayuda de noticias, estadísticas y de Chari, su impertinente asistente virtual, Leo Harlem ofrecerá nuevas 'Leo Talks'. De este modo, los programas se estrenarán en Movistar Plus+ cada lunes desde el 24 de febrero.

| Movistar Plus+

La primera será 'Infancia letal', sobre la época de la niñez es algo que tenemos demasiado idealizado. Leo Harlem pone encima de la mesa las pruebas que apoyan esta teoría. En 'Españoles contra el mundo', el humorista se ha dado cuenta de que los españoles valoramos más todo lo de fuera que lo nuestro. Pero Leo Harlem quiere demostrar a todos que en España se vive mucho mejor que en otros países

En cuanto a 'Contigo no, bicho', habla del amor por los animales, que es algo que aceptamos todos, pese a que hay especies que no inspiran lo mismo. Leo Harlem quiere convencernos de que hay animales de los que mejor no fiarse. La cuarta será 'Suspenso en anatomía': los humanos creemos que nuestro cuerpo es el culmen de la evolución, la mejor obra de ingeniería de la naturaleza. Leo Harlem cree que la realidad es otra, bien distinta.

| Movistar Plus+

En la quinta, 'Malos por naturaleza', hablará sobre que todos tenemos un pequeño diablillo en el interior con el que en ocasiones disfrutamos mucho. Leo Harlem quiere convencernos de que eso de ser “mala persona”, en el fondo, nos divierte. En 'Trampa Mortal' abordará que existe la idea de que en el campo se vive mejor. ¿A qué viene tanto furor por el campo? El cómico quiere frenar este éxodo urbano.

En 'Culturra general' hablará de los culturetas que, por postureo, se apuntan a cualquier plan cultural, por extraño que sea. Finalmente, en 'Éxito no, gracias', Leo Harlem cree que la gran epidemia del siglo XXI es la obsesión que tenemos por el éxito, la fama y el dinero. Pero, ¿qué significa el éxito? El cómico quiere dar la vuelta a este concepto y poner las cosas en su sitio.