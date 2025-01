Anna Simón confiesa ahora su peor momento 'tierra trágame' por 'Tonterías las Justas'

Si por algo se le recuerda a Anna Simón en su trayectoria televisiva es por todas las carcajadas y risas que provocaba en el programa 'Tonterías las justas'. Un formato en el que trabajó junto con Florentino Fernández y Dani Martínez. A partir del éxito que tuvieron, la catalana se convirtió en un rostro de Antena 3 apareciendo en programas como 'El Hormiguero', 'Dando la nota' o 'Tu cara me suena'.

A principios de 2020, la comunicadora dejó Antena 3 para centrarse en su maternidad, pero su regreso a la cadena que tantos momentos le dio podría estar más cerca que nunca.

Por ahora, se ha reencontrado con sus antiguos compañeros de 'Tonterías las justas' en el programa 'Martínez y hermanos'. Con este esperado reencuentro en un plató de televisión, Anna Simón se ha animado a contar una graciosa situación que vivió: "No sabía si contarlo, pero me voy a atrever".

| Cuatro

"Era viernes y como sabéis esos días por las tardes al acabar yo me iba al aeropuerto para irme a Mollet del Vallès. Cogía mi bolso y mi maleta para irme a casa. Antes fumaba, llevo seis años sin fumar, así que hacía una paradita antes de entrar. Cojo el cigarro, empiezo a buscar el mechero y digo 'qué es esto' que hay en mi bolso", arrancó explicando.

"Parece un rabo de goma. Digo no puede ser porque no lo suelo llevar. Me asomo y veo una poll* con venas. ¿Esto qué es? Y ya pensando... digo han sido las de vestuario. Tenía que pasar el control y digo lo tiro, pero había mucha gente", añadió.

"Pensé en tirarlo antes de pasar el control, pero todo el mundo me miraba. Estaba sudando. Digo voy al lavabo para una papelera y no había. No entraba. Así que la dejé de pie. Y al irme abrió la puerta una chica y le dije 'estaba aquí ya'", concluyó la anécdota.

Como era de esperar, Anna Simón siempre consigue sacar una risa al espectador con sus peculiares anécdotas. Unas risas que estaban más que aseguradas y que se dieron durante todo el programa acompañado de Flo, Dani Martínez y Romina.

Este mismo año se cumplen 15 años del aniversario de 'Tonterías las justas' y qué mejor homenaje que este para conmemorar un programa que dio al espectador tantos buenos momentos.